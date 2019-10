Microsoft pensa a un’app Office Mobile unificata anche per iPad e iPhone

Microsoft prevede di rilasciare un’app di Office unica per visualizzare e modificare documenti Word, Excel e PowerPoint. La multinazionale di Redmond ora offre versioni separate di Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook e altre app ma l’idea è di offrire una sorta di versione unificata dalla quale partire: il nome in codice dell’app è “Unity”.

Qualcosa del genere esiste già per dispositivi Android o più precisamente per quelli Samsung. In estate, annunciando l’estensione della loro partnership strategica, Microsoft e Samsung hanno riferito che le soluzioni Microsoft più popolari per gli smartphone “saranno perfettamente integrate nei prodotti e servizi Galaxy” mediante un’app denominata “Microsoft Office Mobile”, con l’intenzione di offrire agli utenti “un migliore accesso remoto al loro spazio di lavoro aziendale, compresa la suite di applicazioni Office”.

Microsoft Office Mobile è un’app che gli utenti Samsung possono usare per scaricare app e utility dallo store Samsung o accedere ad app precaricate e selezionate per i dispositivi Samsung. L’app installata sugli smartphone del produttore sudcoreano permette di visualizzare e modificare i documenti di Office senza dover installare tutta la suite Office.

Su iOS, Word, PowerPoint ed Excel “pesano” ognuno mediamente 250 MB. Un’app unificata, come riferisce ZDNet, potrebbe essere utile su dispositivi con poca memoria riservata alle app. Un’app di questo tipo non è pensata per sostituire completamente le singole applicazioni di Office: queste continuerebbero a essere proposte con funzionalità avanzate legate anche agli abbonamenti Office 365.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo che spiega le differenze tra le varie versioni di Office 365 e le offerte disponibili.