Microsoft svela Surface Laptop Go 3, Studio 2 e Copilot AI per tutti

Nell’ambito di un evento speciale che si è tenuto a New York, Microsoft ha annunciato novità per la sua gamma Surface e per l’IA con Windows 11 e Bing e Office/365.

Il nuovo Surface Laptop Studio 2 è basato su processori Intel Core di ultima generazione e schede video NVIDIA che possono essere una NVIDIA RTX 4050 o una RTX 4060. Il display è touchscreen PixelSense Flow da 14,4″ con un design flessibile dotato di tre posture e touchpad aptico per migliorare l’accessibilità.

Sul versante prestazioni GPU, Microsoft promette prestazioni doppie rispetto a quelle offerte da un MacBook Pro con chip Apple Silicon M2 Max. I prezzi negli USA partiranno da 1999$.

Surface Laptop Go 3 è il più leggero e portatile della lineup ed è dotato di un display touchscreen; promette “prestazioni di alto livello”, vanta un processore Intel Core i5, varie opzioni di memoria RAM e di storage e lunga durata della batteria. Il processore usato (non è al momento chiaro quale sia il modello esatto), secondo Microsoft vanta prestazioni fino all’88% superiori rispetto a quelle del Surface Laptop originale e migliora l’autonomia (fino a 15 ore). I prezzi negli USA partiranno da 799$, e i tagli di memoria arriveranno a 16GB per la RAM e 512 GB per lo storage SSD.

Surface Go 4 for Business è indicato come il Surface 2-in-1 “con il più alto livello di portabilità raggiunto fino ad ora”. È sostanzialmente un refresh dedicato all’utenza business. Microsoft riferisce di prestazioni 4,5 volte superiori rispetto a quelle del Surface Go originale, e autonomia fino a 12 ore e mezza.

Surface Hub 3 è pensato per migliorare il lavoro ibrido, grazie agli strumenti di collaborazione potenziati dall’AI, come Cloud IntelliFrame e Copilot in Whiteboard. È, di fatto, il successore di del Surface Hub 2S Gen 2 visto due anni addietro; il display touch riconosce fino a 20 punti contemporaneamente, due scritture con il pennino e prevede una tecnologia di palm rejection. Sarà disponibile con diagonale da 50 e 85″. I prezzi non sono stati indicati.

Con Microsoft Copilot Intelligenza Artificiale per tutti

L’evento di Microsoft è servito per annunciare anche l’unificazione di tutte le funzionalità di AI in Microsoft Copilot, distribuito nella prossima versione di Windows 11 a partire dal 26 settembre e in Bing Edge e Microsoft 365 Copilot in autunno.

Microsoft Copilot promette funzioni ed esperienze AI semplici che vedremo in Windows 11, in Microsoft 365 e nel browser web con Edge e Bing. Funzionerà come un’app e sarà richiamabile al bisogno. Nel corso del tempo Microsoft riferisce che continuerà ad aggiungere funzionalità e connessioni a Copilot alle applicazioni più utilizzate (in app come Paint, Photos, Clipchamp e altre ancora).