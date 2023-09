Nelle confezioni di iPhone 15 contrassegni nascosti per verificare l’autenticità

Nelle confezioni degli iPhone 15 sono presenti dei contrassegni nascosti, visibili con una luce a ultravioletti (UV), che permettono di verificare l’autenticità del dispositivo.

Questa precauzione è stata presa da Apple per riconoscere dispositivi veri da falsi, con truffatori che mettono in circolazione quelle che appaiono come convincenti repliche delle confezioni.

Il “leaker” noto come Majin Bu, su X (ex Twitter) ha condiviso un video in precedenza condiviso sul social cinese Weibo dall’utente @Pengnone.

Dal video si vede che, puntando una luce UV sulle confezioni di iPhone 15, questa rivela una sezione iridescente e un codice QR che aiuta a verificare l’autenticità del dispositivo.

Evidentemente la filigrana non può essere riprodotta con facilità dai truffatori, e il codice QR punta probabilmente a qualche sistema di verifica dei seriali che i truffatori non possono riprodurre.

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023

Questi meccanismi di verifica non servono agli utenti finali ma a negozi e rivenditori vari, che hanno a disposizione un ulteriore strumento per proteggersi dalle truffe. L’utente, in caso di dubbi, può sempre verificare la corrispondenza del numero di serie sulla scatola con quello mostrata dal dispositivo (Impostazioni > Generali > Info). Dal sito Apple è possibile indicare il numero di serie e verificare la copertura.

