Guida alle migliori custodie per iPhone 16 e 16 Pro

Avete comprato il nuovo iPhone e volete proteggerlo fin da subito? Nessun problema, sia Apple che diversi costruttori offrono diversi modelli per accontentare tutti. In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere le migliori attualmente in circolazione per aiutarvi a scegliere più rapidamente quella che potrebbe fare al caso vostro.

Vi ricordiamo che i nuovi iPhone 2024 non sono compatibili con i modelli di custodia precedenti vista soprattutto la presenza del tasto fotocamera e del relativo accesso che rende necessaria una foratura della custodia. Inoltre la disposizione delle fotocamere del modello 16 e 16 plus è cambiata e la relativa finestra deve per forza una nuova forma che può comprendere o meno il flash. Nella nostra selezione vi mostriamo diverse tipologie prendendo come riferimento un singolo modello ma nelle pagina di arrivo su Amazon troverete tutte le varianti di colore e di modello di iPhone collegato.

Le custodie di Apple

In prima linea, le custodie di Apple: quelle per proteggere iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max sono già pronte e disponibili in diversi modelli.

Si va dalle solite completamente trasparenti (59 €) che non intaccano troppo il design del telefono e lasciano accesso completo a tutte le funzionalità (connessione MagSafe inclusa), a quelle in silicone (59 €) disponibile in nove diverse colorazioni. Per questi nuovi telefoni c’è anche una terza variante realizzata per la prima volta da Beats (59 €) in quattro colori.

Nei box qui sopra ne vedete una di esempio per ciascuna categoria in vendita anche su Amazon, ma le potete sfogliare tutte partendo da questa pagina scegliendo così modello e colore a misura del vostro nuovo iPhone.

La trasparente

In alternativa a quella di Apple, tra le migliori completamente trasparenti c’è quella di Spigen (22,99 €), storico marchio che da tanti anni produce eccellenti custodie per tutti gli iPhone di Apple (e non solo).

Quella per iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max è abilitata alla connessione MagSafe e ci sono quattro modelli per adattare il colore dell’anello a quello del dorso del telefono, massimizzando l’effetto di “invisibilità”.

Chiaramente protegge il telefono in tutte le sue parti, comprese le protuberanze delle fotocamere posteriori, e lascia ampio accesso al nuovo pulsante Controllo fotocamera.

La variante Tech

Altra versione trasparente, ancora di Spigen, questa volta con una speciale trama sul dorso che imita in maniera minimalista la disposizione della circuiteria interna. Si chiama Ultra Hybrid MagFit (28,99 €) ed offre comode protezioni per i pulsanti che permettono di interagirci anche senza guardare il telefono.

Sottile ma robusta e protettiva, non aumenta troppo l’ingombro dell’iPhone e anche in questo caso permette di accedere alla ricarica MagSafe senza rimuoverla.

L’esclusiva

Tra le più costose e originali della serie (69,99 €), quella di Pitaka non passa certo inosservata.

Sottilissima, resistente ma soprattutto tra le più tecnologiche: il dorso è infatti rivestito da un intreccio intessuto a mano e realizzato in fibra aramidica, il Kevlar, un materiale utilizzato in diversi settori professionali perché è tra i più leggeri, rigidi, resistente agli urti e all’usura.

Compatibile MagSafe, presenta una cornice metallica a protezione delle fotocamere posteriori con finitura argentata che aggiunge un tocco d’eleganza, e ci sono ritagli precisi per tutte le porte e i pulsanti.

È disponibile in diverse trame esclusive: dalla serie StarPeak che si ispira alla luce che brilla sulle catene montuose ad altre varianti come la Galassia o la Tramonto, con colorazione calda e strisce che simulano appunto l’effetto del Sole che scompare dietro una collina.

La sportiva

Con un guscio in TPU antiscivolo e un dorso lucido, questa custodia di Nomad (45 €) protegge i nuovi iPhone da urti e cadute, grazie anche al bordino rialzato che impedisce allo schermo di toccare il suolo se cade a faccia in giù e alla cornice intorno al comparto fotografico posteriore per tenere gli obiettivi lontano dai graffi quando si poggia su un tavolino con lo schermo rivolto verso l’alto.

Anche qui c’è la compatibilità MagSafe e l’interno è rivestito con un tessuto che non graffia il guscio dell’iPhone. È disponibile in tre varianti di colore: Blu Navy, nero e pietra.

La protettiva

Con protezione di grado militare, ma economica: la cover di ESR (17,99 €) protegge completamente il telefono ma senza appesantirlo troppo.

Il design è semplice, minimale, disponibile in diverse colorazioni e con un profilo robusto ma sottile. In confezione è incluso il vetro protettivo a misura per rivestire subito anche lo schermo, e la copertura dei pulsanti è intercambiabile, decidendo così il design del telefono in base ai propri busti (con la versione nera, per dire, ci sono tappini neri oppure gialli).

La connessione Magsafe è robusta – dice il produttore – ed è certificata per resistere anche ad urti e cadute sull’asfalto da 1,5 metri di altezza.

La maneggevole

Per chi ha “le mani di burro” è già in vendita la custodia di OLHAOMAO (24,99 €) che presenta sul retro un pratico anello estraibile e ruotabile a 360° per impugnarla in maniera ancora più sicura.

Specie coi modelli più grandi come il Pro Max, con questa custodia basta infilare qualche dito nell’anello e diventa più facile usarlo anche con una sola mano, evitando il rischio che possa scivolare via.

L’anello è abbastanza robusto da fungere anche da supporto per sostenere il telefono in orizzontale (per poggiarlo su un tavolo e guardare un video) o in verticale (per una videochiamata).

Il tutto senza rinunciare alla protezione, all’accesso a prese e pulsanti, e alla ricarica MagSafe.

La ben nota Gear Plasma (34,99 €) di Urban Armor aggiornata per gli ultimi iPhone.

La conosciamo bene: è realizzata in policarbonato rigido, presenta angoli rinforzati e usa un telaio flessibile per adattarsi millimetricamente alle cornici del telefono.

Offre aperture precise per le fotocamere e per le porte, mentre i tasti sono protetti anche dagli urti più insidiosi. È testata secondo lo standard militare MIL-STD-810G 516.6 e al suo interno si sviluppa una struttura a nido d’ape per assorbire al meglio i colpi dovuti alle cadute.

La portacarte

Quando si vuol aggiungere un taschino sul dorso del telefono per contenere una carta di credito, allora Mujjo è l’azienda giusta. In questo contesto offre tra le migliori custodie eleganti del settore, e quella per i nuovi iPhone è già disponibile (89 €).

Realizzata con pelli del nord Europa conciate con il processo DriTan a risparmio idrico, invecchia nel tempo creando una patina unica.

Presenta una lunetta in pelle rialzata da 1 mm per proteggere lo schermo da superfici abrasive, e una seconda al posteriore a protezione delle fotocamere.

Sul dorso come dicevamo c’è un taschino che può contenere fino a 3 tra carte di credito, patente, codice fiscale, carta d’identità e via dicendo.

In pelle

Design semplice come quelle in silicone, ma con un rivestimento molto più pregiato: la custodia Bellroy (59 €) è infatti realizzata in pelle di qualità proveniente da concerie con classificazione Gold del Leather Working Group, rivestita da bordo a bordo.

Morbida ma resistente, protegge il telefono da graffi e piccoli urti, mantenendo un profilo davvero sottile.

La struttura è realizzata in polimero flessibile che offre resistenza mentre la pelle, che come dicevamo ha ottenuto una valutazione Gold dal Leather Working Group, assicura che rimanga bella invecchiando, resistendo alla prova del tempo e migliorando con il passare degli anni.

Con copertina

Per la classica custodia a portafoglio compatibile coi nuovi iPhone c’è quella di TORRO (39,99 €), tra le migliori del suo genere: a produrla è infatti un’azienda britannica specializzata in pelletteria di lusso realizzata artigianalmente in pelle bovina di prima qualità.

La pelle primo fiore utilizzata proviene dalle migliori concerie degli Stati Uniti e viene sottoposta a un trattamento minimo per preservare le proprietà naturali e l’aspetto delle lussuose pelli TORRO.

È dotata della tecnologia GEO-AS-3, cioè il telaio presenta uno strato in TPE e sacche d’aria geometriche per offrire livelli migliorati di assorbimento degli urti.

All’interno della copertina ci sono tre taschini per carte di credito e uno scompartimento più grande per le banconote, mentre la fodera è in microfibra così non graffia lo schermo.

La copertina si può anche ripiegare per posizionare il telefono in orizzontale mantenendo lo schermo sollevato e inclinato: perfetto per guardare un video senza tenere il telefono in mano.

