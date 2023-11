I Migliori TV in offerta per il Black Friday 2023

Scegliere un nuovo TV può essere una operazione lunga e complicata, soprattutto nel districarsi fra miriadi di sigle e tecnologie degli schermi, ma con le offerte del Black Friday 2023 di Amazon sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire un’ottima occasione per rinnovare il salotto. Abbiamo esaminato tutte le proposte di questa settimana di offerte e vi proponiamo quelle che consideriamo le migliori offerte ed i prodotti della migliore qualità che potete acquistare oggi stesso su Amazon, suddivise per fasce di prezzo. I prezzi dovrebbero essere stabili ma attenti all’esaurimento delle scorte!

Migliori TV sotto i 350 €

Samsung Crystal UHD CU7190

Si tratta di una Smart TV da 43” con l’ottimo pannello Crystal UHD di Samsung, parte della nuova collezione 2023 di televisori della casa coreana. Arricchito dalle tecnologie PurColor, per migliorare la vividezza dei colori, e Adaptive Sound, per un audio sempre ottimizzato, il Samsung Crystal UHD CU7190 è un’ottima scelta per chi non vuole spendere cifre troppo alte.

TCL C64

Ottima scelta anche il TCL C64, un modello da 43” con tecnologia QLED per una gamma cromatica più ampia e colori più brillanti, e supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos per immagini e audio sempre al top. Ma non solo, visto che le tecnologie a bassa latenza integrate rendono questo televisore ottimo anche per un utilizzo come schermo per videogames.

Hisense E63

Molto interessante anche la proposta di Hisense, che con il suo modello E63 da 43” porta un TV 4K con la più recente versione del sistema operativo VIDAA U6 ma anche l’integrazione con Alexa per i comandi vocali. Buona la disponibilità di tecnologie per le immagini in HDR, come anche la modalità Game Plus per i videogiochi.

Toshiba QLED Fire TV

L’ultima proposta nella fascia di prezzo più bassa è una TV prodotta da Toshiba e con sistema operativo Fire TV di Amazon, fra le interfacce più apprezzate e la più ampia disponibilità di applicazioni. Non solo, visto che la Toshiba Fire TV da 43” ha tecnologia QLED per colori realistici e vividi, ma anche sound Onkyo e naturalmente il supporto ad Alexa.

Migliori TV sotto i 500 €

Samsung The Frame

Un televisore che risulta particolarmente bello quando appeso al muro è il Samsung The Frame, qui nella versione da 43″, con cornice personalizzabile e display Matte anti-abbagliamento perfetto per la visione dei programmi ma anche per mostrare una fra le tante opere d’arte disponibili e trasformare il TV in un quadro quando non guardiamo film o serie.

LG NanoCell 766

Dotato dell’esclusiva tecnologia di LG per una maggiore purezza dei colori, il NanoCell 766 porta il caratteristico telecomando puntatore ed il sistema operativo WebOS con i suggerimenti per trovare i migliori contenuti da vedere. Il supporto ad Alexa e Assistente Google lo rende ottimo anche per il controllo della Smart Home.

Hisense A72

Caratteristiche di fascia alta anche per Hisense A72, un televisore con pannello QLED per una gamma cromatica elevatissima supporto a tutte le tecnologie dinamiche comprese quelle di Dolby (Vision e Atmos), e una modalità Game Plus per l’uso come schermo per console di gioco. Grazie all’intelligenza artificiale, poi, la luminosità viene regolata in automatico per assicurarci una visione ottimale in ogni momento della giornata.

TCL CF63

Appena arrivato sul mercato, il TCL CF63 fa parte della nuova linea di televisori del colosso cinese con sistema operativo Fire TV e supporto ai protocolli Dolby Vision e Dolby Atmos per immagini e audio di qualità sempre elevata. La tecnologia QLED ci assicura colori sempre vividi e ralistici mentre la modalità Game Master lo rende perfetto anche per il gaming.

Migliori TV sotto i 750 €

TCL QM8B

Rispecchia pienamente le innovazioni di TCL per i display il nuovo TCL QM8B, che combina le tecnologie QLED e Mini LED in un pannello in grado di raggiungere una luminosità di ben 1300nits. Anche il refresh è elevatissimo, arrivando a 144Hz per prestazioni superiori anche in ambito gaming, mentre l’audio Onkyo con Dolby Atmos ci immerge nel suono. Il sistema operativo è Google TV, con la più recente interfaccia e tutte le applicazioni del Play Store.

Sony Bravia X80L

Interfaccia aggiornata con sistema operativo Google TV anche per il Sony Bravia X80L, che porta un ottimo pannello Triluminos Pro per colori di qualità eccezionale, gestiti dal processore X1 sviluppato da Sony stessa. Anche l’audio, grazie agli altoparlanti X-Balanced, riesce a riempire una stanza intera con un sound corposo. Presente poi la modalità gaming a bassa latenza.

LG QNED75

Molto interessante anche la tecnologia QNED di LG, che combina Mini LED e Quantum Dots e rappresenta l’evoluzione dei NanoCell. LG QNED75 aumenta la gamma cromatica e ne aumenta la purezza, ma porta anche luminosità e suono adattivi per darci una resa sempre ottimale. Il sistema operativo WebOS 23 supporta tutte le app di streaming ma anche Alexa, mentre per i gamers segnaliamo la compatibilità con GeForce Now di NVIDIA.

Hisense E7K Pro

Molto interessante anche il nuovo Hisense E7K Pro, un televisore con pannello Quantum Dot in grado di riprodurre oltre un miliardo di colori, arricchiti dall’ultimissima versione Dolby Vision IQ. Anche l’audio Dolby Atmos risulta ancora più corposo grazie alla presenza di un subwoofer integrato, mentre la modalità Game Pro porta il refresh a 144Hz con una latenza bassissima.

Migliori TV sotto i €1000

LG QNED81

Con un design supersottile e un processore di nuova generazione, LG QNED81 porta la più recente tecnologia LG ad un livello superiore, con una versione più avanzata del display Quantum Dot NanoCell e il supporto dell’intelligenza artificiale. Non manca Alexa, come anche la modalità a 120fps per il gaming. Il sistema operativo WebOS 23 porta tutte le app che possiamo desiderare, con cui interagire con il telecomando puntatore.

Samsung CU8570

Design elegante e sottile AirSlim per il recente Samsung CU8570, che con il suo processore Crystal 4K riesce a riprodurre qualsiasi sfumatura di colore con qualità HDR. L’audio surround 3D produce un sound completamente immersivo, mentre gli Hub di Samsung ci permettono di avviare rapidamente giochi, contenuti multimediali e programmi preferiti. Presente anche SmartThings per il controllo dei dispositivi smart casalinghi.

TCL T8A

Fra i modelli più luminosi sul mercato, il nuovo TCL T8A che esaminiamo nella versione da 65″ raggiunge ben 1000nits grazie al pannello QLED con Full Array Local Dimming per migliorare anche i contrasti. Il refresh raggiunge i 144Hz, rendendolo ottimo anche per il gaming, mentre il sistema operativo Google TV ci consente di installare qualsiasi applicazione desideriamo fra le migliaia presenti sul Play Store.

Hisense A72

Immagini superiori anche per Hisense A72, un televisore con pannello a tecnologia QLED qui nella versione da 75″. Come per gli altri modelli dell’azienda troviamo il supporto alle tecnologie dinamiche Dolby Vision e Dolby Atmos, come anche la modalità Game Plus per una latenza ridotta ed il supporto ad Alexa. Il sistema operativo è l’ottimo Vidaa U6, e l’audio ha una potenza di ben 30W.

Migliori offerte oltre i €1000

Samsung OLED S94

In quest’ultima categoria esaminiamo alcuni dei modelli che rappresentano l’eccellenza fra i TV disponibili nel 2023, e fra questi non poteva mancare il modello OLED S94 di Samsung, con processore Neural Quantum 4K per gestire al meglio il pannello OLED combinato con la tecnologia Quantum Dot, l’audio Dolby Atmos e tutte le caratterstiche dei TV Samsung, come glu Hub e SmartThings.

LG OLED evo G3

Eccellenza che troviamo anche nel più recente modello OLED evo G3 di LG, che riesce ad incrementare la luminosità del 70% rispetto agli altri modelli OLED di LG grazie al Brightness Booster Max gestito dal processore α9 Gen6. Il profilo incredibilmente sottile lo rende perfetto per essere appeso al muro per godersi al meglio film e serie con Dolby Vision e Dolby Atmos. Presente anche la modalità gioco con immagini a 120fps.

TCL V7A

Il modello più grande di questa lista è un 85″ di TCL, azienda che ci ha già stupito con i suoi eccezionali modelli da ben 98″. Qui però parliamo di TCL V7A, un Google TV con Wide Color Gamut per immagini luminose e dettagliate arricchite dal Dolby Vision. Il refresh è a 120Hz, ideale per il gaming, e l’audio con Dolby Atmos ci trasporta direttamente all’interno delle scene. Presenti anche TCL Home, per il controllo dei dispositivi della Smart Home, e il supporto ad Alexa che si aggiunge all’Assistente Google.

Sony Bravia X95L

Concludiamo con il Sony Bravia X95L, un televisore con pannello a Mini LED dal contrasto elevatissimo con cornice ultrasottile che si adatta a qualsiasi arredamento. La tecnologia Bravia XR permette un’ottima visione priva di riflessi anche da angoli elevati, mentre Acoustic Multi-Audio+ fa arrivare il suono direttamente dallo schermo per una esperienza sonora più reale. Presenti, naturalmente, la modalità a bassa latenza per giocare, e il sistema operativo Google TV.

