MiLESEEY L52G, livella laser a cinque linee in sconto a 17,71 €

Se dovete ristrutturare casa o volete semplicemente esser certi che il quadro che desiderate appendere sia perfettamente allineato col resto, la livella laser è sicuramente l’attrezzo più comodo che potete acquistare e in tal caso fareste bene a sfruttare l’offerta in corso sulla MiLESEEY L52G.

Questa livella funziona a batteria quindi anzitutto non avrete alcun vincolo riguardo il suo posizionamento, specie se si lavora in cantieri o case da ristrutturare completamente. Bastano due ore di ricarica (via USB-C) per avere 17 ore di autonomia, quindi è sufficiente ricordarsi di collegarla all’alimentatore per tempo e poterci lavorare tutto il giorno senza impedimenti di questo genere.

Inoltre è autolivellante, quindi anche se il terreno non è perfettamente in piano la livella è in grado di addirizzare la proiezione delle linee. E a proposito di queste, può proiettarne 1 soltanto, oppure 4 o 5, regolandola quindi in base al tipo di intervento che si sta pianificando.

Le linee proiettate sono di colore verde brillante e ben visibili anche alla luce diretta del Sole. È comunque possibile regolare l’intensità di luce su tre diversi livelli adattandola così al contesto e non si è particolarmente vincolati anche dalla distanza dalla parete perché già a 5 millimetri riesce a proiettare le linee con estrema precisione.

È certificata IP54 quindi resiste alla pioggia e alla polvere e si controlla tramite pulsanti touch. Chi la acquista trova in confezione il treppiede per poterla poggiare facilmente su qualsiasi tipologia di terreno.

La promozione

La livella laser a cinque linee MiLESEEY L52G costa 25,21 € ma al momento c’è uno sconto del 29% che porta il prezzo a 17,71 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.