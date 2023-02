Da Juice Apple Watch per San Valentino da 30,90€ al mese

Apple Watch è senza dubbio uno dei regali più indicati per San Valentino: nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e anche nello store online Juice è possibile acquistare uno degli ultimi modelli a partire da 309 euro. Chi lo desidera può scegliere di pagare in 10 rate mensili più piccole, senza costi né interessi, da solamente 30,90 euro al mese.

Perfetto perché il dispositivo indossabile di Apple è dotato di una serie completa di sensori che monitorano i principali parametri della salute. Apple Watch è anche un compagno di allenamenti ideale: è in grado di riconoscere e monitorare i principali sport, traccia prestazioni e miglioramenti.

Apple Watch permette di avere sempre al polso notifiche, chiamate, messaggi e musica. Nella versione con connettività cellulare è del tutto indipendente da iPhone anche per effettuare telefonate, perfetto quando si dimentica il telefono o ci si allena. Infine Apple Watch al polso offre un livello di sicurezza superiore con Rilevamento cadute, SOS emergenze e rilevamento incidenti.

Per questo San Valentino da Juice Apple Watch SE parte da 309 euro oppure in 10 rate da 30,90€, Apple Watch Serie 8 da 509 euro oppure da 50,90€ al mese, infine il modello top Apple Watch Ultra da 1.009 euro, oppure in 10 rate da 100,90 euro al mese.

Ricordiamo nei negozi Juice è possibile acquistare e ordinare tutte le ultime novità Apple, inclusi Mac mini M2 e M2 Pro, i nuovi portatili professionali MacBook Pro 14” e 16” M2 Pro e M2 Max infine anche il nuovo HomePod.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.