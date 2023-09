Mini Cooper elettrica vanta autonomia superiore ai 400km

La nuova All-Electric MINI Cooper, quinta generazione dell’iconico modello a 3 porte, richiama la tradizione del marchio con il suo caratteristico design.

La All-Electric MINI Countryman è cresciuta nelle dimensioni esterne e offre ai passeggeri più spazio, comfort e sicurezza, grazie anche alla trazione integrale.

Nuova MINI Cooper e nuova MINI Countryman sono entrambe completamente elettriche, e si caratterizzano per il design minimal.

Negli interni si evidenzia il MINI Operating System 9, ottimizzato per il touch e il controllo vocale. Il display OLED rotondo, la “MINI Interaction Unit”, è sia un quadro strumenti che i”l centro delle esperienze”.

Come veicolo completamente elettrico, la nuova MINI è disponibile nella variante Cooper E e Cooper SE, caratterizzata da una maggiore potenza e autonomia. Nella nuova famiglia MINI, “Cooper” si riferisce a tutti i modelli MINI a 3 e 5 porte e anche alla MINI Cabrio. La dicitura non viene più utilizzata come specifica del motore. I classici fari rotondi e la griglia ottagonale sono le caratteristiche dominanti della sezione anteriore, che rendono il modello riconoscibile come MINI.

Secondo i dati forniti dal produttore, il motore elettrico da 135 kW/184 CV della MINI Cooper E genera una coppia di 290 Nm e accelera il veicolo da fermo a 100 km/h in 7,3 secondi. Con una potenza di 160 kW/218 CV, la MINI Cooper SE passa da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi con una coppia massima di 330 Nm. L’autonomia indicata nel ciclo di prova WLTP è di 305 chilometri per la MINI Cooper E e di 402 chilometri per la MINI Cooper S.

L’assistente vocale può essere attivato pronunciando le parole “Hey MINI” e consente di controllare varie funzioni. Una “toggle bar” di nuova concezione con cinque interruttori comprende le varie funzioni di guida ed è posizionata sotto la strumentazione circolare. Il cambio è stato eliminato per creare uno spazio aggiuntivo tra i sedili anteriori. L’area di ricarica wireless, situata in questo spazio, consente di ricaricare i dispositivi mobili.

La All-Electric MINI Countryman vanta motore elettrico da 150 kW/204 CV; genera una coppia di 250 Nm e accelera la vettura da ferma a 100 km/h in 8,6 secondi. I motori elettrici della MINI Countryman SE ALL4 a trazione integrale generano una coppia complessiva di 494 Nm e accelerano la vettura da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. L’autonomia determinata secondo il ciclo WLTP è di 462 chilometri per la MINI Countryman E e di 433 chilometri per la MINI Countryman SE ALL4. I prezzi non sono stati indicati.

