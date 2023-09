Sony Xperia 5 V, lo smartphone con super fotocamera da 52 MP

È stato appena presentato il Sony Xperia 5 V, uno smartphone di fascia alta che rispetto al modello uscente presenta una fotocamera in meno, ma a vantaggio di un prezzo leggermente inferiore. Il colosso di Tokyo lo ha promosso come un telefono dalla “straordinaria esperienza audio e video” per via del display HDR e dei nuovi altoparlanti. Ma vediamolo nel dettagli.

In questo modello Sony è riuscita innanzitutto a migliorare la modalità bokeh grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, avvicinandosi ai risultati “che si ottengono con le DSLR”.

Less is more

Al posteriore come dicevamo ci sono solo due fotocamere anziché tre: una è la Exmor T da 52 MP, anche se il telefono ne usa effettivamente “solo” 48 MP; l’altra invece è una ultragrandangolare da 16 mm con 12 MP, un bel balzo in avanti rispetto ai soli 3 MP del modello precedente.

La fotocamera principale presenta anche una risoluzione molto più elevata del teleobiettivo da 12 MP assente in questa versione, ed ha comunque la capacità di passare dinamicamente tra le lunghezze focali di 48 e 96 mm (equivalente del FF) in modo da ottenere comunque uno zoom ottico 2x senza perdita di dati.

Può sempre registrare video in 4K fino a 120 fps in HDR e c’è la stabilizzazione ottica d’immagine che si può eventualmente combinare con quella elettronica a 5 assi in modo da ridurre sensibilmente le vibrazioni. Non mancano poi il tracciamento oculare, le preimpostazioni di colore “Creative Look” e una nuova app Video Creator che crea clip con foto e musica.

Riguardo audio e intrattenimento

Per chi è interessato all’audio invece c’è un microfono dedicato per la registrazione vocale «che capta la voce dell’utente anche in presenza di altre voci e di suoni ambientali».

Con questo modello Sony ha puntato molto anche sull’intrattenimento, a partire dallo schermo OLED HD+ da 6,1 pollici con risoluzione pari a 2.520 x 1.080 pixel, accompagnato dal motore TV Bravia X1 e un nuovo sistema di altoparlanti per «bassi profondi e potenti» che, secondo la società, elimina la necessità di accoppare altoparlanti esterni per guardare un film dal telefono.

La batteria è da 5.000 mAh e promette fino a 24 ore di autonomia con una sola carica e che – frecciatina agli iPhone 14 di Apple – manterrebbe una capacità fino all’80% dopo tre anni.

Per i videogiocatori

Questo telefono promette meraviglie anche per i videogiocatori, in particolar modo grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 e a una frequenza di aggiornamento per lo schermo pari a 120 Hz. C’è anche un miglior sistema per la dissipazione del calore pensato per i videogiocatori, insieme ad 8 o 12 GB di RAM e 128 GB di capacità. Tra le funzioni ad hoc, equalizzatore audio, il microfono utilizzabile per le chat vocali e la funzione di registrazione dello schermo.

Sony Xperia 5 V, disponibilità e prezzo

Nonostante un piccolo calo dei prezzi in Europa, il nuovo Sony Xperia 5 V non è comunque economico: il modello base parte infatti da 999 € e dovrebbe arrivare entro fine mese.

