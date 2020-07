Mini switch a due vie Sonoff: solo 5,70 euro per una casa completamente automatizzata

Per rendere la casa un po’ più Smart non occorre sostituire tutti i dispositivi e gli elettrodomestici e quindi neppure rinunciare al design e allo stile di ciò che già si possiede: basta affidarsi a Sonoff, uno switch che mette le ultime tecnologie su qualsiasi cavo elettrico e che, grazie ad un’offerta speciale, potrete comprare a partire da soli 5,70 euro l’uno.

Si tratta di un dispositivo davvero compatto che va semplicemente inserito in scatole di derivazione, quadri o in scatole a muro abbastanza grandi: che siano dell’impianto di casa o di un elettrodomestico non ha importanza, perché funziona con tutto e non necessita di alcuna alimentazione.

Si controlla tramite apposita applicazione eWeLink ed è anche con IFTTT e con gli assistenti vocali Amazon Alexa o Google Home, quindi è possibile anche controllare ciò a cui è collegato attraverso la voce.

Poiché si collega alla rete WiFi di casa tutti gli abitanti potranno dare o togliere corrente ai dispositivi collegati allo switch Sonoff tramite un click dall’app sullo smartphone o controllare il tutto da uno speaker Smart.

Questo switch a due vie è venduto su eBay a partire da soli 5,70 euro al pezzo cliccando su questo link diretto.

Nello specifico si possono comprare in coppia a 18,48 euro (9,24 euro l’uno), oppure in kit da 4 a 29,81 euro (7,45 euro cadauno), in confezione da 8 a 50,67 euro (6,33 euro ciascuno) o nel più corposo dei pacchetti con 10 switch in sconto a 59,52 euro, o 20 al prezzo di 114,13 per l’appunto con il prezzo unitario di appena 5,70 euro.

Il prezzo è davvero favorevole se lo si raffronta alle funzioni che offre: per una cifra molto contenuta diventa infatti possibile trasformare qualunque elettrodomestico nel suo alter ego Smart senza dover sostituire il vecchio con uno di ultima generazione e godere di tutti i vantaggi che ciò comporta in termini di utilizzo, vista l’ampia possibilità di controllo offerta dagli switch Sonoff.

Non solo: nel caso di guasto dell’elettrodomestico, potrete sostituirlo con uno qualsiasi, senza necessariamente optare per uno più costoso di ultima generazione con sistema Smart integrato. Oppure, scegliendo quest’ultimo andrete a recuperare uno switch da impiegare altrove.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.