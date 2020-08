MOJIETU Lightning, il compressore intelligente e portatile è servito su IndieGoGo

MOJIETU Lightning è un compressore per pneumatici super portatile, che offre un modo più semplice e intelligente per gonfiare pneumatici di auto, moto, bici, ma anche palloni di qualsiasi genere. Al momento viene presentato su IndieGogo, dove viene proposto con un’offerta minima di 46 euro.

Che sia la ruota dell’auto ad andare a terra bel bel mezzo della notta, e in mezzo al nulla, piuttosto che la bicicletta, MOJIETU Lightning fornisce fino a 150 psi per gonfiare pneumatici di auto, pneumatici per biciclette, palloni sportivi, palloni da spiaggia, materassini da nuoto, e altri gonfiabili ancora. MOJIETU Lightning è portatile, ma potente per soddisfare tutte le esigenze: può gonfiare uno pneumatico per auto in 9 minuti.

L’accessorio è dotato di un manometro integrato preciso e di facile lettura. Basta collegare l’ugello alla valvola del pneumatico per rilevare automaticamente il livello di pressione. L’indicatore LCD, inoltre, fornirà all’utente una lettura più precisa, potendo anche leggere facilmente la pressione in tempo reale e al buio.

MOJIETU Lightning consente un facile monitoraggio della pressione dell’aria durante il gonfiaggio e l’arresto automatico esattamente alla pressione preimpostata per evitare di gonfiare eccessivamente il pneumatico, così da non dover monitorare la pressione dei pneumatici tutto il tempo, potendosi anche allontanare dal dispositivo durante l’operazione.

MOJIETU Lightning offre 4 modalità intelligenti, a seconda di quel che si deve gonfiare: bici, moto, auto e palla. Ogni modalità ha un valore di pressione preimpostato. Basta premere il pulsante di accensione per iniziare a gonfiare. Ha la forma di una lattina, così da rendere MOJIETU Lightning leggero, ma al tempo stesso resistente, compatto, estremamente portatile. È abbastanza piccolo da stare nel vano portaoggetti dell’auto, o nel vano portaoggetti della moto, e lo si potrà perfino attaccare alla bici o essere riposto nella borsa.

MOJIETU Lightning è progettato per essere semplice da usare con una mano e comodo per gonfiare ovunque e in qualsiasi momento. E’ sufficiente un solo minuto per gonfiare completamente un pallone da basket piatto e 9 minuti per gonfiare completamente uno pneumatico per auto a terra di dimensioni 195/55/R15.

La batteria al litio integrata è da 2600 mAh, che si può ricaricare rapidamente tramite USB-C. La periferica offre anche 4 ugelli universali e 3 attacchi aggiuntivi per gonfiare davvero qualsiasi cosa.

Inoltre, presenta una luce a LED con 3 modalità di illuminazione. Permette di illuminare lo pneumatico così da poterlo gonfiare anche al buio, ma allo stesso tempo permette di avvisare i veicoli in strada della nostra presenza, con una modalità luce di emergenza SOS rossa.

Mancano 27 giorni prima della conclusione della campagna, ma il risultato finanziario è stato ampiamente raggiunto e superato, ragion per la quale non ci saranno sorprese sulla realizzazione e la produzione di MOJIETU Lightning. Si parte da 46 euro, con spedizioni previste per questo agosto 2020.