Momodesign, Nilox, Ducati e VR46 bici e monopattini elettrici in offerta Prime Day

Perché rinunciare alla comodità della mobilità elettrica in città, specialmente in questo periodo di calura estiva, quando una bella pedalata in bicicletta può essere rinfrescante, oltre che sana? Approfittate quindi delle offerte Prime Day perché ancora per qualche ora potete risparmiare 100 euro sull’acquisto della Momo Design Venezia.

Si tratta di una bicicletta elettrica a pedalata assistita unisex, ma che proprio perché non presenta una canna alta risulta particolarmente comoda nella salita e nella discesa per chiunque. Anche la seduta e l’impostazione di guida, caratterizzata da un manubrio flesso, ne rendono l’uso agevole anche quando prolungato.

Utilizza un telaio da 46 centimetri mentre le ruote sono da 26″ di diametro e 1,75″ di spessore, con pneumatico da strada. Complessivamente pesa 31 chilogrammi ma ciò non deve preoccupare perché trattandosi di una bicicletta elettrica il peso non viene percepito, specialmente durante la guida. Il motore è da 250 Watt e attiva la partenza dolce già alla velocità di 6 chilometri orari. Usa freni V-Brake e presenta un cambio a 6 rapporti. L’assistenza si gestisce attraverso lo schermo LED incassato sul manubrio, dal quale è possibile scegliere tra tre diversi livelli di velocità da mantenere.

Senza sospensioni, è dotata di cavalletto e luce LED posteriore: sul retro c’è il portapacchi e subito sotto la batteria, che è da 7,8 Ah e dovrebbe promettere intorno ai 15-20 chilometri di autonomia con una sola carica (molto dipende dalla pendenza, dal peso del guidatore e dal tipo di manto stradale). Anche la velocità massima non dovrebbe superare i 25 chilometri orari, come da regola europea.

Se la volete comprare come dicevamo al momento potete approfittare delle offerte Prime Day: fino alla mezzanotte di oggi, salvo esaurimento anticipato delle scorte, anziché 700 euro la pagate 599 euro spedizione compresa, con uno sconto quindi del 14% che vi farà risparmiare 100 euro.

Questa che vi abbiamo raccontato è soltanto una delle biciclette elettriche in promozione: di seguito vi segnaliamo una lista delle migliori bici e dei migliori monopattini attualmente in sconto con il Prime Day.

