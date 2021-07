Monclique AE-910, levapelucchi con base di ricarica a 17 euro

Se volete rimettere a nuovo il vostro cappotto di lana preferito, non fatevi sfuggire l’offerta lampo su Monclique AE-910, un levapelucchi con base di ricarica attualmente proposto a 17,02 euro.

Si tratta di un dispositivo elettrico particolarmente maneggevole che permette di rimuovere agilmente i pelucchi senza rovinare i tessuti. In questo modo è possibile prendersi cura in special modo dei capi in lana, su cui notoriamente nel tempo si vanno ad accumulare delle palline di tessuto che li fa sembrare degli abiti trasandati.

Basta accendere il motore e strofinare delicatamente la superficie metallica forata sulla zona interessata: attraverso una rotazione di una taglierina a tre lame che sfiorano il tessuto, gli accumuli di tessuto vengono estirpati senza lasciare traccia. A farli sparire poi ci pensa il motore di aspirazione interno, che risucchia i pelucchi rimossi e li deposita in un serbatoio che potrà poi essere svuotato a fine lavoro.

Il dispositivo è a prova di bambino perché permette di mantenere i tessuti lisci e ordinati grazie all’impiego di una micro-maglia a nido d’ape che evita eventuali danni all’abbigliamento causato da possibili deformazioni delle lame. E’ inoltre adatto a tutti i tipi di tessuti nonché giacche e materiali in pizzo: è realizzato in plastica ABS e acciaio inossidabile per le lame. Ha dimensioni e peso contenuti (appena 250 grammi, con misure di 18 x 7 x 5 centimetri) ed è impermeabile, quindi si può tranquillamente sciacquare sotto l’acqua corrente per andare a rimuovere i pelucchi che si insidiano tra le lame.

E per usarlo non c’è bisogno di collegarlo alla presa elettrica perché funziona a batteria: basta appoggiarlo nella sua base di ricarica e, in 6-8 ore, è completamente carico e pronto all’uso. Se volete comprarlo, come dicevamo il levapelucchi Monclique AE-910 è in offerta lampo a 17,02 euro, ovvero con uno sconto del 26% sul prezzo di listino pari a 22,97 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.