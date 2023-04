Niantic lavora a Monster Hunter Now stile Pokemon Go

Niantic e Capcom hanno annunciato l’uscita di Monster Hunter Now, un nuovo gioco in realtà aumentata AR per dispositivi mobili che verrà lanciato a settembre e porterà l’esperienza del celebre franchise di Monster Hunter nelle strade, nei parchi e nei quartieri di tutto il mondo. Si tratta dell’ennesimo titolo in salsa Pokemon GO.

Il gioco sarà distribuito globalmente da Niantic su licenza di Capcom e sarà scaricabile da App Store e Google Play. I giocatori interessati possono iscriversi già da ora sul sito web dedicato per avere la possibilità di essere selezionati per provare la versione beta test del gioco.

In Monster Hunter Now, i giocatori saranno definiti cacciatori e potranno avventurarsi nel mondo reale alla ricerca di mostri feroci, formando squadre con altri appassionati per portare a termine le missioni. Questo aspetto aggiunge un importante elemento di socialità all’esperienza, che è sempre stato un valore fondamentale per Niantic nello sviluppo dei suoi videogiochi.

Giocando direttamente su smartphone, sarà molto semplice e intuitivo invitare i propri amici a partecipare. Monster Hunter è la serie MMORPG più popolare di Capcom con oltre 90 milioni di unità vendute in tutto il mondo ed è una delle serie di giochi di ruolo d’azione più popolari di tutti i tempi.

Così si è pronunciato Ryozo Tsujimoto, produttore della serie Monster Hunter per Capcom:

Con Monster Hunter Now il franchise si arricchisce di un nuovo titolo, presentando agli appassionati una nuova modalità di gioco senza precedenti: i giocatori saranno infatti incoraggiati ad uscire insieme al proprio Palico, esplorare i propri dintorni e incontrare mostri incredibili direttamente nel mondo reale. La tecnologia in realtà aumentata di Niantic offre un’esperienza di caccia basata sul “qui e ora”, a cui è possibile giocare con disinvoltura pur rispettando quelle modalità di azione e caccia che solo Monster Hunter può offrire. È giunto il momento di uscire nel mondo reale e godersi la caccia!

Che si tratti di giocatori di Monster Hunter di vecchia data, di appassionati che non ci si approcciano da tempo o neofiti della serie, Monster Hunter Now è un progetto pensato in modo che le persone possano divertirsi facilmente al proprio ritmo e secondo le proprie esigenze.

Il gioco si basa su due delle tecnologie leader di Niantic, ovvero la localizzazione e la realtà aumentata AR, sovrapponendo al mondo reale creature fantastiche e feroci. L’app è stata progettata su Lightship, piattaforma proprietaria di Niantic dedicata agli sviluppatori per offrire tool tecnologicamente avanzati nello sviluppo di esperienze sempre più coinvolgenti nel “metaverso del mondo reale”.

