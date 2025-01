Satechi M1, il mouse per destrorsi e mancini

Pubblicità

Cercate un mouse con batteria ricaricabile che sia di qualità e che si possa comprare senza svuotare il portafogli? Allora il Satechi M1 potrebbe essere una delle migliori risposte a questa precisa richiesta.

La scocca è realizzata in alluminio e presenta un profilo curvo che si adatta perfettamente alla mano, sia per i destrorsi che per i mancini. Inoltre la colorazione grigio siderale si abbina perfettamente ai dispositivi Apple, ma può essere facilmente integrato anche in qualsiasi altro setup tecnologico.

È equipaggiato con sensori ottici ad alta precisione per una sensibilità di 1200 DPI, offrendo così un tracciamento reattivo e preciso su diverse superfici. Ottimo quindi per navigare in internet, lavorare su documenti e persino per giochi che non richiedono movimenti ultra-rapidi o ultra-precisi (mentre in giochi competitivi di precisione, come gli FPS, è bene sapere che molti giocatori tendono ad utilizzare DPI più bassi per avere un controllo più preciso del mirino).

Come dicevamo è alimentato da una batteria ricaricabile, riducendo quindi l’impatto ambientale e il fastidio di dover sostituire frequentemente le batterie. Offre fino a 45 giorni di autonomia con un uso normale e si ricarica attraverso la presa USB-C frontale.

Si collega ai dispositivi tramite Bluetooth 5.0 fino a una distanza di 10 metri, senza dover quindi utilizzare dongle o cavi aggiuntivi.

È compatibile con i Mac ad esclusione di quelli del 2012 e precedenti, in quanto utilizzano il Bluetooth 2.1. Potete usarlo anche con iPad e iPhone a partire da iOS 13, oltre che con i computer Windows, Chrome OS e coi dispositivi Android. A tal proposito specifichiamo che coi dispositivi Apple il Satechi M1 non mostra la percentuale di batteria, ma è comunque possibile monitorare lo stato di carica tramite il LED incorporato.

Dove comprare

Questo prodotto costa 34,99 € e lo potete comprare anche su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Altri accessori per Mac

Se siete interessati ad altri accessori per potenziare la postazione di lavoro date allora uno sguardo agli articoli pubblicati in questa sezione dove scriviamo di webcam, tastiere, mouse, borse per PC, sottomano per scrivanie e molto altro ancora.