Solo oggi: Nebula Capsule, il cinema in formato lattina è scontato di 220 euro

Nebula Capsule di Anker è un accessorio grande quanto una lattina di Coca Cola o di birra, eppure funge da altoparlante e proiettore, per trasformare il salotto di casa in un vero e proprio home cinema. Per poche ore, con un codice, risparmiate 220 euro sull’acquisto.

La piccola “lattina”, o meglio il piccolo altoparlante a forma di lattina, di cui abbiamo parlato tra le nostre pagine con una prova sul campo e relativa recensione, ingloba al suo interno un proiettore, con una risoluzione nativa di 854 x 480 pixel.

Al suo interno cinque speaker “proiettano” il suono in modo omnidirezionale, mentre la batteria integrata consente la visione di film per 2 ore e mezza, prima della necessaria ricarica, mentre in riproduzione musicale ne assicura 40. Al suo interno gira Android 7.0, dunque con possibilità di scaricare applicazioni come Netflix, YouTube, e altre, per poter guardare i propri film.

Con una risoluzione nativa di 854 x 480 pixel, la capsula non sarà certo in grado di sostituire schermi HD o 4K, ma la sua portabilità e luminosità (100 ANSI lumen) lo rendono potenzialmente adatto per la realizzazione di un impianto cinema domestico.

Normalmente per comprarlo dovete spendere intorno ai 500 euro anche se il listino è di 520: questo è infatti il prezzo di listino su Amazon. Ma fino alla mezzanotte di oggi 27 gennaio dicembre, potete risparmiare 220 euro pagandolo 299,99 euro grazie ad una offerta del giorno

