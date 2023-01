Plectrum, lo yacht a idrogeno vola sull’acqua ed è italiano

Lo studio di design italiano Lazzarini Design ha svelato il rendering per un nuovo super yacht: prende il nome di Plectrum e misura 74 metri, funziona a idrogeno e “vola” sull’acqua.

Plectrum prende ispirazione dal design dagli ultimi yacht a vela visti all’America’s Cup, più specificamente i modelli Prada, che utilizzano sistemi di alluminio per sollevare e abbassare le braccia in acqua, che risultano essere immensamente forti e pesanti.

Plectrum è stato concepito per essere interamente costruito con materiali compositi di fibra di carbonio secca. Il risultato è uno yacht a motore super leggero che può raggiungere una velocità massima stimata di 75 nodi.

Il sistema di alluminio di Plectrum può essere regolato in base alle esigenze di crociera e la larghezza può essere cambiata da un fascio di 15 metri quando attraccato o ancorato, a 20 metri quando lo yacht sta navigando ad alta velocità.

Plectrum è in grado di muoversi e sollevarsi sopra la superficie dell’acqua grazie a tre motori a idrogeno. Ogni motore è in grado di fornire 5.000 cavalli, con una potenza totale di 15.000 cavalli.

Il layout interno di Plectrum è stato suddiviso in quattro ponti. Il suo ponte principale è dotato di sei cabine per gli ospiti, oltre a una suite per i fortunati proprietari. Plectrum dispone anche di un garage in cui stivare uno scafo e di una pista di atterraggio e decollo per elicotteri. Il suo garage posteriore è anche in grado di trasportare eventuali moto d’acqua e una vettura.

Attualmente il super yacht a idrogeno Plectrum è ancora in fase concettuale, ma lo studio Lazzarini Design è pronto a dare vita al progetto: lo yacht può essere costruito su richiesta per 80 milioni di euro.

