Avvistata Tesla Model Y Juniper aggiornata e camuffata

Nel 2023 è arrivato l’aggiornamento di Model 3 versione Highland e conseguente balzo in avanti delle vendite: ora con l’avvistamento di una Model Y camuffata ripartono le anticipazioni di una versione aggiornata in arrivo anche per l’auto più venduta di Tesla.

Il nome interno di riferimento Juniper – ginepro – per la Model Y aggiornata è emerso fin dal 2023. Si pensa sia proprio questa versione la Model Y camuffata sul davanti e sul posteriore avvistata nell’area di Los Angeles nel corso del weekend. In questo articolo riportiamo una fotografia pubblicata dall’utente JackIJack su Reddit.

Model Y Juniper come Model 3 Highland

Per quanto riguarda le novità in arrivo sembra lecito attesi un refresh in linea con quanto già fatto da Tesla per Model 3. Gli interventi e i ritocchi principali dovrebbero riguardare così il frontale, il retro e nuovi sistemi di illuminazione.

Questo sembra risultare confermato anche dalle aree camuffate nel prototipo avvistato su strada. Con Model 3 2023 è arrivato anche un nuovo volante che non tutti i proprietari apprezzano: sarà interessante osservare se Tesla lo porterà anche sulla nuova Model Y.

Tempistiche alla Tesla e Musk

Se per le novità previste non ci sono dubbi o quasi, il discorso si complica sempre quando si parla di tempistiche in casa Elon Musk e Tesla. Sia l’imprenditore che la società hanno già dichiarato che per quest’anno non è previsto un aggiornamento di Model Y, quindi con o senza avvistamenti sembra necessario attendere almeno fino al 2025.

Secondo altri invece Model Y Juniper o come si chiamerà potrebbe arrivare addirittura nel 2026. Questo sia osservando le tempistiche intercorse tra gli aggiornamenti delle fabbriche e l’arrivo su mercato di Model 3 Highland.

Ma anche la strategia attuale di Tesla sembra puntare per un rilascio più avanti nel tempo. Ora la priorità numero uno di Musk e Tesla è il robotaxi e la piattaforma che permetterà di gestire la flotta a noleggio: la presentazione è programmata per l’8 agosto.

Cybetruck con il suo design originale e divisivo sta sbaragliando gli altri pickup elettrici in USA.