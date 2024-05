Tesla Cybertruck, Cyberquad e Optimus a Milano, la fotogalleria

Pubblicità

Lo abbiamo visto e rivisto in foto e video ma in Italia e in Europa difficilmente potrà mai circolare, così abbiamo preso al volo l’occasione per poter ammirare Tesla Cybetruck dal vivo nel suo Odyssey tour in Europa che in questi giorni lo ha portato in Italia e, dopo Roma e altre città, ora è la volta di Milano: nel Tesla Delivery Center Linate è possibile ammirare non solo Cybertruck ma anche un modello non funzionante del robot Optimus e anche il giocattolo per bimbi ricchi Cyberquad.

Dagli USA lo dicono da dicembre ora possiamo dirlo anche noi: Cybertruck dal vivo è diverso, più bello e futuristico di come appare in foto e video, ma è anche più grande di quanto ci si aspetti. Vero che è un pickup ma come non si è mai visto prima sul pianeta Terra, a guardalo sembra quasi già pronto per Marte, magari in futuro Musk proporrà anche la versione Cybertruck SpaceX, come ha già in mente di fare con la prossima Roadster Tesla.

In altri paesi abbiamo visto orde di curiosi accerchiare la bestia elettrica di Elon Musk, ma qui a Milano Linate non siamo in centro e per di più siamo arrivati in pausa pranzo così Cybertruck era tutto disponibile per un manipolo di curiosi. Peccato solo sempre dietro a nastri divisori e portiere chiuse, ma pazienza.

Se mettete insieme il design a basso numero di poligoni, quasi pixel art, la carrozzeria in acciaio inossidabile e le dimensioni colossali (l’ultima cosa che si nota) ottenete un cocktail esplosivo per gli occhi: impossibile non girarsi a guardarlo.

Il design di Tesla riesce bene anche nei gadget e nei giocattoli, come il Cyberquad che affianca Cybertruk nell’area espositiva. Spigoli vivi e pochi poligoni lasciano invece spazio a superfici lisce e arrotondate, certamente per rendere l’aspetto di Optimus più familiare e meno inquietante. Qui a Milano non c’è il robot vero e proprio ma un mockup, un modello non funzionante che riproduce la versione Tesla Bot – Optimus versione 2023.

Gli sviluppi più interessanti devono ancora arrivare: grazie all’intelligenza artificiale e alle reti neurali Tesla sta compiendo notevoli progressi nella guida autonoma e la tecnologia viene impiegata anche per i movimenti di Optimus.