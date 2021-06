Nell’iPhone 13 Pro ultra‑grandangolo con l’autofocus secondo Ming-Chi Kuo

Gli iPhone 13 top di gamma – in altre parole ‌iPhone 13‌ Pro e ‌iPhone 13‌ Pro Max – integreranno fotocamera ultra-wide con autofocus, una miglioria rispetto alla fotocamera ultra-wide a focale fissa vista sugli iPhone 12. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori e riportata dal sito Macrumors.

L’analista riferisce di un sistema di messa a fuoco automatica aggiuntivo a questo sensore e che permetterebbe di ottenere immagini più nitide e definite, indipendentemente dalla distanza del soggetto. In precedenza Kuo aveva già riferito di altre novità per il sistema di fotocamere di iPhone 13, incluse migliorie relative alle performance in condizioni di scarsa illuminazione.

Più a lungo termine, l’analista riferisce anche indiscrezioni relative agli iPhone 14; il sistema di ultra-wide camera con autofocus è previsto per gli iPhone 13 top di gamma ma dall’iPhone 14 in poi dovrebbe essere integrato sui vari modelli (base e high-end), gamma che non dovrebbe includerebbe più il modello mini visto, con due entry-level non Pro da 6.1 e 6.7″.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.