Nello spot Apple iPhone 12 Pro registra video da cinema

Tra le peculiarità del nuovo iPhone 12 Pro, la possibilità di registrare video in Dolby Vision fino a 60 fps: ed è proprio questa la funzione messa in evidenza in modo spettacolare nel nuovo spot Apple. Il sistema di fotocamere di questi dispositivi include ora una fotocamera ultra-grandangolare, una fotocamera con teleobiettivo e una lunghezza focale superiore su iPhone 12 Pro Max e nuove fotocamere grandangolari per catturare immagini e video di qualità professionale anche in ambienti molto o scarsamente illuminati.

La qualità di scatti e video è coadiuvart da potenti funzioni di fotografia computazionale, come l’espansione della modalità Notte a più fotocamere e il supporto per la registrazione di video HDR con Dolby Vision.

Apple spiega che i modelli iPhone 12 Pro offrono il massimo livello di qualità video per uno smartphone e sono le prime fotocamere e gli unici dispositivi al mondo a rendere possibile un’esperienza end-to-end per video HDR con Dolby Vision fino a 60 fps e stabilizzazione video di qualità superiore, per produzioni di qualità cinematografica. Il grading Dolby Vision viene elaborato live e mantenuto durante l’editing nell’app Foto o in iMovie, e (con l’arrivo di un update) anche in Final Cut Pro X più avanti quest’anno. Dolby Vision sfrutta il display Super Retina XDR promettendo un “contrasto eccezionale” durante la registrazione e la riproduzione video.

Il vantaggio di queste funzionalità è evidenziato in un nuovo spot di Apple che mostra modi non troppo costosi (si fa per dire) per produrre filmati con uno stile hollywoodiano.

La recensione di iPhone 12 Pro di macitynet è disponibile da questa pagina.