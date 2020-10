YouTube mobile aggiunge controlli più snelli nella versione web

YouTube sta lanciando alcuni aggiornamenti per la sua pagina web sui dispositivi mobili, inclusi controlli semplificati, un paio di gesture in più e azioni suggerite. Il pulsante dei sottotitoli e il pulsante di riproduzione automatica sono ora direttamente implementati sul lettore. YouTube afferma che ha semplificato l’aspetto del player riorganizzando i pulsanti, mentre i controlli dovrebbero essere più reattivi.

In questo modo l’utente sarà in grado di entrare in modalità a schermo intero scorrendo verso l’alto ed uscire scorrendo verso il basso: questa non sembra essere la funzione più utile per via del fatto che il video cambia comunque modalità di visualizzazione quando si ruota il dispositivo. Ancora, per alternare le info tra quanto tempo è rimasto in un video e quanto tempo è trascorso, si potrà semplicemente toccare il timestamp.

YouTube, come ricorda anche la redazione di engadget, ora offre azioni suggerite anche sui dispositivi mobili. L’app potrebbe chiedere di ruotare il dispositivo per guardare a schermo intero o di collegare un visore VR se ritiene che il filmato offrirà così un’esperienza migliore. YouTube aggiungerà altre azioni suggerite in seguito.

Nessuno di questi aggiornamenti di per sé rappresenta una caratteristica totalmente sconvolgente, ma sembrano miglioramenti che faranno la felicità di quanti utilizzano il player in versione web, piuttosto che le app. Chi ha detto utenti Huawei senza servizi Google?

Per tutte le novità che riguardano YouTube il link da seguire è direttamente questo.