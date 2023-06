Svelato il design di OnePlus Nord 3

OnePlus rivela in anteprima come sarà il prossimo OnePlus Nord 3, progettato per uno stile di vita dinamico. All’apparenza il dispositivo richiama il recente OnePlus Nord CE 3 Lite. Il marchio OnePlus rivela adesso il design del nuovo OnePlus Nord 3 5G, mostrando quella che sarà la scocca del dispositivo in vista del lancio globale previsto per il 5 luglio 2023.

A livello di prestazioni la società annuncia un terminale “potente” indicato per gli utenti che hanno “uno stile di vita dinamico”. Il focus rimane comunque su un design semplice che allo stesso tempo risulta anche piuttosto elegante. Nella foto qui sotto OnePlus Nord CE 3 Lite 5G con design molto simile al nuovo modello (immagine in apertura articolo).

“Con la linea OnePlus Nord ci proponiamo di offire ai nostri utenti un’esperienza completa, a partire dal design OnePlus”, ha dichiarato Kinder Liu, COO e Presidente di OnePlus, commentando sul suo profilo Twitter:

Sono entusiasta di svelare in anteprima il look del nuovo OnePlus Nord 3 5G, e non vedo l’ora di condividere altre novità nei prossimi giorni

OnePlus Nord 3 5G sarà disponibile in due colorazioni, Tempest Gray e Misty Green: secondo il costruttore ciascuna sarà in grado di restituire un tocco unico e differente. La colorazione Tempest Gray, ad esempio, presenta una finitura opaca e testurizzata, che stando alle parole della società servirà a restituire solidità e durevolezza, mentre la variante Misty Green si caratterizza per la finitura maggiormente brillante e con un design accattivante.

Ulteriori dettagli su OnePlus Nord 3 5G saranno rivelati durante l’evento di lancio di OnePlus Nord il 5 luglio 2023. Gli smartphone e tutti i prodotti OPnePlus sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

