OnePlus Nord CE 3 Lite 5G distrugge il predecessore del 600% nei preordini

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G stabilisce un record di preordini superando del 600% le vendite del suo predecessore. Si tratta dell’ultimo dispositivo, in ordine cronologico, rilasciato dal brand. Un medio gamma dalle caratteristiche piuttosto interessanti. Ecco quali.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, l’ultimo smartphone di fascia media del marchio non è ancora in vendita, ma i preordini hanno già superato qualsiasi precedente record per la serie. Il terminale ha dato via ai pre ordini in occasione dell’evento di lancio “Larger Than Life” del 4 aprile scorso e in una sola settimana le vendite sono più che triplicate rispetto al predecessore.

“É grazie alla sua tecnologia premium, all’ottima fotocamera e alle prestazioni disponibili ad un prezzo molto conveniente, che OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è diventato un vero e proprio successo”, afferma Tuomas Lampen, European Head of Strategy, OnePlus, che continua:

Grazie ai dati raccolti negli anni, abbiamo compreso che i dispositivi della gamma OnePlus Nord CE rappresentano l’occasione per accogliere nuovi utenti all’interno della nostra community, portando avanti la nostra missione di condividere la tecnologia OnePlus con più persone possibile

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è stato presentato al motto “Fast and Smooth” perché vuole coniugare caratteristiche importanti a un prezzo accessibile. Il dispositivo propone al suo interno un chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, una fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica ultraveloce SUPERVOOC da 67W.

Anche a livello globale il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G si è rivelato un successo: in India sono andate esaurite tutte le scorte disponibili. E sì che il Paese non sembra aver registrato risultati record in termini di vendite globali.

