Pixel e iPhone sono amici negli spot Google che sbeffeggiano Apple

Google centra il bersaglio con i primi cinque spot della serie BestPhonesForever, letteralmente migliori telefoni per sempre: in un battibaleno gli eterni rivali iPhone e terminali Pixel diventano amici inseparabili.

i due smartphone inquadrati di spalle e di profilo si trovano spesso in luoghi bellissimi come una spiaggia tropicale, Gran Canyon, o mentre ammirano l’inconfondibile skyline dei grattacieli di New York.

Proprio come buoni vecchi amici i due smartphone condividono chiacchierate e riflessioni dalle quali emerge sempre un iPhone frustrato e geloso di funzioni e tecnologie che secondo Big G Apple non è ancora in grado di offrire o non lo farà mai.

Il tono scherzoso degli spot non smorza le stoccate che Big G scaglia a Cupertino. Nello spot intitolato Sketchy Wi-Fi ambientato in una caffetteria iPhone è terrorizzato dal collegamento Wi-Fi pubblico perché potrebbero esserci hacker e pirati informatici.

Al contrario Pixel è tutto calmo grazie alla VPN gratis inclusa, ovviamente invidiata da iPhone. Così mentre Pixel rimane connesso e naviga, iPhone attiva la modalità aereo e chiude ogni comunicazione per garantire la sicurezza.

Nello spot Lifesaver I due amici parlano in spiaggia ma all’improvviso si sente la spia di avviso fine batteria e iPhone perde i sensi e si accascia. Google Pixel interviene al volo con una sorta di rianimazione bocca a bocca, sfruttando la carica senza fili bidirezionale per rianimare il povero iPhone.

Nello spot Seeing Stars i due confabulano sdraiati in un prati ammirando le stelle e l’infinito: qui iPhone è invidioso della tecnologia di astrofotografia dei Pixel e fa la figura del fesso tentando di fotografare il cielo di notte con il flash.

Le steccate più pungenti nello spot intitolato Plateau con i due smartphone che ammirano il Grand Canyon. Qui iPhone si lamenta della veneranda età di 14 anni, rivangando i grandi successi del passato quando era mostrato con orgoglio dagli utenti agli amici.

Pixel tenta di tirare su il morale riconoscendo che iPhone è ancora una leggenda, ma è inutile. Il povero iPhone sente di essere arrivato al capolinea, di non essere più in grado di innovare.

Il terminale Apple è invidioso delle foto definite di Pixel, ma si lamenta anche dell’assenza dello zoom 30x, assistente per le chiamate, l’astrofotografia e altro ancora, tutte funzioni che i Pixel offrono già.

Infine anche Pixel Fold è amico di iPhone nello spot Opening Up in cui il pieghevole mostra il grande schermo interno dispiegato. iPhone sviene per l’emozione e quando si riprende pensa di trovarsi nel futuro dove non ci sono ancora macchine volanti ma sono già arrivati gli smartphone pieghevoli.

