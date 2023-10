Netflix aumenta i prezzi di piano Base e Premium

Come anticipato nei primi giorni di ottobre Netflix aumenta di nuovo i prezzi: questa volta a essere colpiti sono il piano Base e Premium, una mossa che punta a spingere ulteriormente gli utenti verso l’abbonamento Standard con pubblicità.

Nel momento in cui scriviamo l’aumento dei prezzi riguarda Stati Uniti, Regno Unito e Francia ma sembra solo una questione di tempo perché gli aumenti arrivino anche in Italia e in altri paesi.

Negli USA il piano Base aumenta da 9,99 dollari a 11,99 dollari, mentre quello Premium aumenta di più, da 19,99 dollari a 22,99 dollari. Per avere un’idea di quello che è possibile aspettarsi in Italia basta guardare in Francia dove il piano base ora costa 10,99 euro mentre quello Premium 19,99€.

L’Italia non rientra ancora nei paesi interessati ma lo sarà presto: da noi il piano Base ormai rimosso dal listino costa 7,99€ quindi è in arrivo un aumento di prezzo di ben tre euro, mentre quello Premium ora a 17,99€ aumenterà di due euro.

Conto alla rovescia per l’aumento del piano Base Netflix in Italia

Il colosso dello streaming non specifica quando i nuovi aumenti saranno applicati nel nostro Paese, ma durante la presentazione dei risultati ha dichiarato che il piano Standard con pubblicità ora vale circa il 30% di tutti i nuovi abbonati nelle 12 nazioni in cui è al momento offerto, Italia inclusa.

La strategia degli ultimi mesi funziona benissimo: il blocco della condivisione account e l’introduzione del piano standard con pubblicità fanno aumentare sia il numero degli utenti che i ricavi.

Non a caso questo ultimo aumento dei prezzi punta a invogliare anche gli abbonati di lungo corso con Piano base, non più disponibile, a passare al piano Standard con pubblicità, in alternativa rimane il piano standard senza pubblicità ma con una spesa che è quasi il doppio rispetto a prima. La differenza sarà ancora più marcata con i nuovi aumenti.

La rimozione del piano Base ha contribuito non poco all’aumento degli abbonati al piano Standard con pubblicità e Standard senza pubblicità, per questa ragione la stessa strategia verrà applicata in altri paesi tra cui Germania, Spagna, Giappone, Messico, Australia e Brasile già nei prossimi giorni.

Gli aumenti Netflix e il contentino

Il notevole successo del piano Standard con pubblicità porta Netflix a qualche concessione sul fronte dell’offerta. In precedenza la società ha annunciato risoluzione migliore e la possibilità di guardare due trasmissioni in streaming in contemporanea.

Per invogliare ulteriormente gli utenti al piano con pubblicità sarà presto aggiunta la possibilità di scaricare serie TV e film per la visione in assenza di connessione Internet. Per il momento questo è possibile esclusivamente nei piani senza pubblicità: questa funzionalità arriverà a partire dal mese di novembre.

A fronte degli aumenti, Netflix ha in cantiere diverse novità: dal 22 novembre arriva il gioco reality ispirato a Squid Games con 450 concorrenti oltre a diverse nuove serie TV. In USA e non solo è in fase di test il servizio di videogiochi streaming sul TV usando iPhone e Android come joypad e controller.

La corsa agli aumenti di tutti i servizi di streaming sta stancando gli utenti: ne parliamo nell'articolo Godetevi questa stagione dello streaming perché non durerà.