Squid Game, il reality con premio milionario arriva il 22 novembre

Mercoledì 22 novembre non sarà una giornata come le altre per numerosi appassionati della serie TV fenomeno Squid Game: anche se il mese di arrivo era già noto da tempo, il colosso dello streaming ha annunciato negli scorsi giorni che si parte il 22 novembre per il reality show Squid Game The Challenge.

Oltre 450 partecipanti competono in diverse sfide ispirate direttamente alla serie TV che ha scardinato tutti i record di visione su Netflix. Naturalmente non ci saranno bagni di sangue né morti violente, ma anche se non si lotta per la pura sopravvivenza è lecito attendersi una buona dose di competizione visto che il premio per l’unico vincitore ammonta a ben 4,56 milioni di dollari, circa 4,33 milioni di euro.

Il premio più alto di sempre per un reality

Secondo quanto dichiara il colosso dello streaming si tratta del premio più grande mai visto finora per un reality show. Non sorprende che durante le riprese alcuni partecipanti abbiano avuto bisogno dell’intervento di personale medico per casi di ipotermia durante una delle sfide del reality. Secondo un produttore alcuni giocatori erano disposti a proseguire la sfida nonostante l’ipotermia proprio perché c’erano in palio molti soldi.

Come accade in ogni reality tra gli oltre 450 partecipanti alcuni sono arrivati con la convinzione di diventare milionari, salvo poi uscire in lacrime da gioco e produzione.

A partire dal 22 novembre gli appassionati della serie TV che ha superato successi come Stranger Things e The Witcher, potranno così ammirare di nuovo le inquietanti divise dei guardiani e i costumi dei concorrenti, la diabolica bambola luce verde e luce rossa e altre sfide tratte direttamente dall’originale produzione sudcoreana.

Squid Game The Challenge in streaming dal 22 novembre

Anche le scelte di ripresa e le inquadrature richiamano alla memoria la serie TV distopica. Al contrario delle serie TV che solitamente Netflix pubblica in blocco in un’unica soluzione si prevede un rilascio scaglionato perché servirà circa un mese per poter conoscere il vincitore del mega premio da 4,56 milioni di dollari.

