Con il router Nighthawk RS300 il WiFi 7 di Netgear vi costa la metà

Per il WiFi 7 di Netgear non dovrete più spendere quasi mille Euro perché ad affiancare il potente Nighthawk RS700 adesso c’è la versione RS300, che costa meno della metà, pur offrendo prestazioni che permettono di gestire la propria vita digitale al massimo delle possibilità attualmente in commercio.

Col WiFi 7 infatti si viaggia a velocità 2,4 volte maggiori rispetto al WiFi 6, che pure è una rivoluzione specialmente in ambito domotico. Offre anche bassa latenza ed una migliore gestione delle interferenze della rete, il che significa streaming fino all’8K senza interruzioni per tutta la famiglia, che si tratti di un film su Netflix, una videoconferenza di lavoro o una partita al proprio videogioco preferito. Anche tutto questo contemporaneamente.

Tenendo poi conto del fatto che i visori AR/VR stanno rapidamente entrando nelle nostre case, e tra non molto avremo a che fare anche con piattaforme di AI che richiederanno capacità sempre crescenti, un router come quello appena annunciato diventerà ben presto la regola, grazie anche ai vantaggi che mette in campo dal punto di vista della sicurezza.

Nighthawk RS300

Nighthawk RS300 porta infatti il WiFi 7 fino a 9,3 GHz e grazie alle antenne omnidirezionali riesce a coprire fino a 230 metri quadrati e a tenere connessi massimo 100 dispositivi insieme. Per l’internet multi-gig si viaggia invece a 2,5 in LAN.

Tra le altre caratteristiche troviamo la porta USB che permette di condividere in rete i contenuti di una chiavetta USB semplicemente collegandola a questa presa, e tramite l’app Nighthawk (gratis per iPhone, iPad e Android) per smartphone si può configurare il router, eseguire test di velocità, fare manutenzione e tutto il resto direttamente dal telefono.

Infine come dicevamo include una prova gratuita di 30 giorni con Netgear Armor di Bitdefender, che offre uno scudo automatico per i dispositivi connessi – non solo computer, telefoni e tablet, ma anche telecamere, baby monitor e tutti gli altri dispositivi installati in casa – e una maggiore privacy tramite VPN.

Per fine anno l’azienda prevede di implementare un ulteriore livello di sicurezza che facendo uso degli algoritmi di AI dovrebbe fornire una protezione anche dagli attacchi informatici non ancora conosciuti, e si sta mettendo a punto una piattaforma per gli aggiornamenti di sicurezza senza dover attendere il nuovo firmware.

Il prezzo

Ed eccoci arrivati al prezzo: mentre il primo router WiFi 7 di Netgear, il Nighthawk RS700, costa 900 €, il nuovo Nighthawk RS300 si porta a casa per 349 €. Per ora si compra solo sul sito ufficiale, a breve come gli altri prodotti del marchio si potrà comprare anche su Amazon.