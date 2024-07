Con NFC multiuso iPhone e Android faranno scintille

Pubblicità

In futuro iPhone, Apple Watch, gli Android e vari dispositivi di altre marche supporteranno la nuova tecnologia NFC multi-purpose o multiuso per effettuare operazioni multiple con un singolo tap del dispositivo. È quanto emerge dall’NFC Forum – l’organismo di standardizzazione della tecnologia Near Field Communication (NFC) – che ha pubblicato una prima panoramica relativa ad una futura funzionalità denominata “NFC Multi-Purpose Tap” (tocco polifunzionale).

La tecnologia NFC multiuso promette di “rivoluzionare” l’esperienza d’uso del contactless con il supporto di azioni multiple con un singolo tap, offrendo “comodità senza eguali” per diversi casi d’uso della tecnologia NFC, incluso il supporto alla consegna di ricevute point-to-point, funzionalità legate alla fidelizzazione, identificazione e servizi biglietteria di transito.

Alla guida dell’NFC Forum vi sono membri del consiglio che includono rappresentanti di Apple, Google, Huawei, Identiv, Infineon, NXP, Qualcomm, Sony e ST Microelectronics. È dunque facile immaginare che nuove proposte in questo ambito, verranno poi adottate dai rispettivi produttori che fanno parte del comitato tecnico.

Un comunicato dell’NFC Forum spiega che il Multi-Purpose Tap offrirà comodità ancora maggiori per la user experience contactless, rendendo possibili transazioni multiple, con un singolo tap, senza soluzione di continuità.

“I consumatori e i commercianti amano la sicurezza, l’affidabilità e la comodità dei pagamenti contactless”, spiega Mike McCamon, direttore esecutivo di NFC Forum; “immaginate la possibilità di accedere a programmi fedeltà o di ottenere ricevute allo stesso istante del tap. La potenzialità di sfruttare insieme operazioni multiple e servizi collegati è illimitata”.

Pagando tramite NFC in un negozio sarà possibile tenere conto automaticamente di sconti per i clienti idonei, aggiungere punti fedeltà, ottenere subito una ricevuta o trasferire altre informazioni sul prodotto direttamente sul proprio smartphone, permettendo di eliminare ricevute cartacee, carte fedeltà fisiche o la necessità di scansionare codici QR e simili.

Gli utenti di veicoli elettrici potranno pagare e ricaricare subito, avvicinando lo smartphone con l’app alla stazione di ricarica richiesta al terminale. Come accennato, migliorie riguarderanno anche i trasporti pubblici, con la possibilità di avviare lo scambio bidirezionale di informazioni, utile per emettere biglietti elettronici facili da controllare e proporre tariffe che tengano automaticamente conto di agevolazioni.

Sembra che la tecnologia NFC abbia un ruolo cruciale nell'accordo in arrivo tra Apple e la Commissione UE.