Nilox Acqua Scooter è nato per domare il mare

Anche chi segue poco il mondo degli hoverboard e delle bici elettriche probabilmente conosce il marchio Nilox (fa parte del Gruppo Esprinet), proiettato alla fama in Italia con l’esplosione della micro mobilità in chiave elettrica e green, oltre anche alle action cam: ora il marchio ha deciso di prendere in considerazione anche gli appassionati del mare con il suo nuovo Acqua Scooter, un nome una missione.

Inutile dire che è pensato per il divertimento in spiaggia apportando un pizzico di tecnologia: Acqua Scooter è compatto e pesa solamente 3,5 kg, in questo modo può essere portato ovunque, anche in aereo come bagaglio a mano. Il dispositivo misura 52,7 x 21,3 x 17,3 centimetri e può raggiungere una velocità massima di 1,5 metri al secondo. Dotato di cambio a tre rapporti, è utilizzabile fino a una profondità massima di 30 metri e, grazie alla batteria estraibile agli ioni di litio da 25,9V / 5Ah, offre all’utente fino a 35 minuti di autonomia. Inoltre è possibile fissare unʼaction cam nellʼapposita interfaccia per registrare le proprie avventure e non perdere i momenti più divertenti e spettacolari.

Con il nuovo Acqua Scooter Nilox, l’azienda amplia così il suo già ricco portafoglio di prodotti, confermando il suo focus nello sviluppo di prodotti all’avanguardia e con caratteristiche tecniche distintive, per ridefinire i confini dell’outdoor technology. Acqua Scooter Nilox è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 399,95 € acquistabile online sul sito del costruttore e presso i principali rivenditori e catene di elettronica.

Tra gli altri prodotti Nilox di cui abbiamo parlato nella pagine di macitynet ricordiamo l’action cam Dual-S con doppio schermo a colori, diversi modelli di e-bike e numerosi altri ancora: sono tutti disponibili a partire da questa pagina del nostro sito web.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.