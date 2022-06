Amazon Prime Air, le consegne con droni iniziano quest’anno

Nel 2013 il fondatore ed ex CEO di Amazon Jeff Bezos ha annunciato che la società stava lavorando al servizio di consegne con droni entro 30 minuti, all’epoca Bezos disse che il servizio non sarebbe stato lanciato prima del 2015: ora, quasi un decennio dopo quella prima rivelazione, Amazon afferma che il suo servizio Prime Air è quasi pronto.

A partire dalla fine dell’anno, la società inizierà a effettuare consegne di droni a Lockeford, in California. Come riportato da The Verge, il programma pilota vedrà gli UAV dell’azienda trasportare “migliaia” di oggetti diversi direttamente nei cortili dei clienti Amazon nella zona:

Il loro feedback su Prime Air, con droni che consegnano pacchi nei loro cortili, ci aiuterà a creare un servizio per soddisfare le esigenze dei clienti di tutto il mondo

Prima che il programma pilota possa iniziare, Amazon deve ancora ottenere la certificazione Part 135 dalla Federal Aviation Administration. Su questo fronte, la società sta recuperando terreno su concorrenti come Walmart e Wing, entrambi i quali hanno annunciato le recenti espansioni ai rispettivi programmi. Amazon, al momento, non ha detto quali prodotti offrirà attraverso il servizio. È probabile che condivida presto questi dettagli.

Secondo Amazon il motivo per cui ci è voluto così tanto tempo per far partire Prime Air è la complessità dell’intero programma. Il colosso dell’e-shop osserva di aver trascorso gran parte dell’ultimo decennio a sviluppare un sistema di navigazione “leader del settore” che consentirà ai suoi droni di evitare sia oggetti statici che in movimento. Sviluppare quel sistema ha avuto le sue sfide.

Nel 2021, ad esempio, cinque dei droni della società si sono schiantati in un periodo di quattro mesi, secondo il rapporto di Bloomberg. L’annuncio di oggi indicherebbe che Amazon è abbastanza fiduciosa nel sistema da iniziare a usarlo nel mondo reale, dove certamente non mancheranno ulteriori sfide da affrontare, e problematiche da risolvere con l’esperienza.

Ricordiamo che Jeff Bezos e Amazon sono impegnati anche per Internet via satellite con il progetto Kuiper. Negli scorsi giorni in USA Amazon ha attivato un nuovo servizio in Realtà Aumentata per provare nuove scarpe prima di comprarle.