I migliori accessori smart per camper e vanlife

È ormai iniziata la bella stagione, e chi – come chi vi scrive – è camperista e appassionato di vita all’aria aperta già inizia a pensare a ponti e fine settimana immersi nella natura. Allo stesso tempo, però, a tutti noi non dispiace qualche comodità, e oggi non mancano gli accessori smart per consentirci di rendere la vita in camper alla pari di quella casalinga. Dal buon drink rinfrescante alla serie preferita su Netflix, fino alla sicurezza che nessuno entri nel veicolo durante la nostra assenza, abbiamo selezionato alcuni prodotti che non possono mancare in un camper smart.

Dobbiamo distinguere anche in base alla tipologia di camper che abbiamo: i motorcaravan sono solitamente di maggiori dimensioni e comprendono già molte comodità, come una cucina e un frigorifero, a differenza delle versioni ridotte di un camper furgonato o alla totale assenza in un furgoncino (van) camperizzato. Anche quest’ultimo può però consentirci di mantenere lo stesso stile di vita smart con alcuni prodotti portatili.

Generatore solare

Il primo prodotto che presentiamo è un generatore solare, che in modo completamente sostenibile ci permette di avere energia da usare poi per tutte le esigenze. Fra i tanti modelli presenti in commercio abbiamo scelto il Jackery 1500 Pro, che combina una elevata capacità e potenza di uscita con dimensioni più compatte rispetto ad altri modelli di capacità simile.

Dotato di due prese Schuko da 1800W, oltre ad uscite in corrente continua e prese USB per la ricarica rapida dei dispositivi elettronici, la power station è in grado di gestire elettrodomestici per cucinare oltre a luci, frigorifero e tutto il resto. Per caricarla possiamo usare una presa a 220V se ci troviamo in un’area camper, oppure stendere dei pannelli solari sul tetto del camper o in terra.

Se, dunque, parcheggiamo il camper in un’area non servita da colonnine di ricarica potremo comunque avere tutta l’energia di cui abbiamo bisogno!

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Pocket WiFi

Un altro dispositivo che ci viene incontro quando facciamo campeggio libero con il camper è un pocket WiFi. Certo, abbiamo la SIM nello smartphone e questa ci permette sempre di avere una connessione per rimanere connessi con il mondo, ma la comodità di un Pocket WiFi è quella di mantenere le connessioni attive anche quando ci allontaniamo dal camper, e quindi di poter controllare eventuali dispositivi smart ed incrementare la sicurezza del nostro mezzo.

Anche in questo caso esistono molti dispositivi e la qualità non è poi troppo diversa. Abbiamo scelto il TCL Link Zone MW63, che rispetto ad altri modelli permette di collegare fino a 32 dispositivi e può raggiungere una velocità di 300Mbps, il doppio rispetto alla maggior parte dei modelli in commercio. Con questo device sul camper potete anche portarvi uno smart speaker e non rinunciare alla compagnia di Alexa.

Sto caricando altre schede...

Videocamera 4G

Per una maggiore tranquillità e la sicurezza del camper possiamo utilizzare una videocamera di sorveglianza e ricevere notifiche sullo smartphone in caso qualcuno dovesse tentare di entrare. Se abbiamo un pocket WiFi possiamo scegliere una telecamera wireless, ma in alternativa vi proponiamo la Arlo Go 2.

Si tratta di un modello con doppia connettività WiFi e 4G (c’è uno slot per nano SIM card) con qualità delle immagini Full HD, visione notturna sia con LED a infrarosso che con faretto integrato, audio bidirezionale full-duplex e sirena integrata per spaventare eventuali malintenzionati. Ottima poi l’autonomia, grazie ad una batteria removibile che dura fino a 4 mesi in connettività LTE e fino ad un anno in WiFi. Nessuna necessità di ricaricarla durante la vacanza.

Sto caricando altre schede...

Proiettore portatile

Arrivati al parcheggio, alla spiaggia o al sosta camper cosa c’è di meglio di un bel film o della nuova puntata della serie preferita? Chi ha un motorcaravan probabilmente ha anche montato un TV, ma nei van lo spazio è limitato e allora possiamo portarci un proiettore portatile che occupa poco spazio sul veicolo ma che ci permette di avere una visione cinematografica di alta qualità.

La scelta ricade sul Nebula Capsule 3 Laser di Anker, con una risoluzione nativa di 1080p, audio Dolby Digital, messa a fuoco automatica e Android TV per installare tutte le app di streaming e non solo. Il tutto con le dimensioni di una lattina di birra, ed un’autonomia sufficiente a vedere un film intero senza ricaricare. Potete proiettare sulla carrozzeria del camper, oppure acquistare uno schermo portatile per creare una vera e propria esperienza di cinema.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Frigorifero portatile

Un altro accessorio importante soprattutto per chi ha un furgone e quindi non monta un frigorifero completo è un frigorifero portatile. Utile non solo per tenere alimenti e bevande al fresco, un frigo portatile può essere anche portato fuori dal veicolo e fino in spiaggia o per un picnic, mantenendo sempre i cibi alla giusta temperatura. Esistono frigoriferi termoelettrici, che riescono a tenere una temperatura fino a 20°C inferiore a quella esterna ma che nelle calde giornate estive non basta a conservare carni o latte, e frigoriferi a compressore che invece possono scendere fino a circa -20°C e conservare cibi congelati e ghiaccio.

Abbiamo scelto il BougeRV CRPRO25, che mantiene dimensioni sufficientemente compatte senza rinunciare ad una generosa capacità di 25 litri. Il compressore ci permette di regolare la temperatura in un range compreso fra -22°C e +10°C, e per alimentarlo abbiamo una doppia opzione a 12V o a 220V, ma anche la possibilità di utilizzare la batteria opzionale da inserire nell’apposito comparto per tenerlo sempre acceso.

Sto caricando altre schede...

Cucina

Durante una vacanza in camper è importante anche poter cucinare, e chi non si immagina un’ottima grigliata nelle calde giornate estive! Con il divieto di usare barbecue a carbonella in quasi tutti i campeggi, o di accendere fuochi quando ci troviamo all’aria aperta, la scelta migliore è quella di un barbecue elettrico o a gas. Il primo è indubbiamente più efficace e veloce nella cottura, ed è la nostra prima scelta se abbiamo a disposizione corrente a 220V, magari con il generatore di cui abbiamo parlato più su; un barbecue a gas, invece, ci permette anche di usarlo come un fornello tradizionale e preparare pasta ed altri piatti.

Se cercate un barbecue elettrico vi consigliamo una griglia George Foreman Smokeless BBQ, con un’ampia superficie di cottura, plancia antiaderente lavabile anche sotto l’acqua corrente, leggera da portare con sé e con potenza di 1350W per una cottura rapida.

Sto caricando altre schede...

Un’ottima griglia a gas è invece il Party Grill 400 di Campingaz, brand storico in questo settore, che combina molteplici modalità di cottura in un prodotto compatto e facile da trasportare. L’ampia superficie di cottura e le varie griglie permettono di cucinare carni, verdure e molto altro, e la copertura – oltre a conservare il calore per una cottura più veloce – può trasformarsi in un pratico wok.

Sto caricando altre schede...

Per preparare poi un buon the (o per scaldare rapidamente l’acqua per la pasta) consigliamo questo bollitore pieghevole in silicone della Girmi, con capacità di 600cl – due ampie tazze da colazione – che si richiude per essere riposto anche in un cassetto piccolo; mentre per un buon caffè abbiamo scelto Caffe2Go Presso XI, una macchinetta espressa a batteria ricaricabile, compatibile con capsule Nespresso o con caffè in polvere, per preparare in un paio di minuti un ottimo espresso ovunque ci si trovi.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Portapacchi

Se partiamo per una vacanza in camper avremo bisogno di portarci dietro un discreto quantitativo di attrezzatura generale, che a quanto già descritto aggiunge un tavolo e delle sedie, oltre a vestiti e oggetti personali. E soprattutto se si ha un minivan lo spazio può esaurirsi presto, motivo per cui si può prendere in considerazione un portapacchi da tetto.

Abbiamo pensato al box da tetto BougeRV, un borsone in PVC resistente e impermeabile capace di contenere fino a 425 litri di oggetti. Il portapacchi si fissa direttamente al veicolo con delle cinghie e comprende un tappetino da mettere sul tetto dell’auto per evitare graffi ad entrambe le parti durante il viaggio. Possiamo fissarlo alle barre laterali, ma se esse non sono disponibili possiamo agganciare le cinghie direttamente all’interno dell’auto passando dagli sportelli.

Sto caricando altre schede...