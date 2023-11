Nintendo conferma, Zelda diventerà un film

Da anni si vociferava, ma Nintendo è ancora riuscita a sorprendere i fan con un annuncio in extremis: è in fase di realizzazione un film live-action basato su The Legend of Zelda, diretto da Wes Ball, noto soprattutto per la serie di film Maze Runner, l’ultimo dei quali è stato rilasciato nel 2018. Alla produzione del film collaborano Shigeru Miyamoto di Nintendo insieme ad Avi Arad, noto per aver prodotto o essere stato produttore esecutivo di numerosi film Marvel nell’ultimo decennio.

In modo sorprendente, il film è cofinanziato sia da Nintendo che nientemeno che da Sony Pictures Entertainment, una divisione della stessa compagnia che possiede PlayStation. Nintendo ha sottolineato di finanziare più del 50 percento del film, mentre Sony Pictures Entertainment sarà il distributore cinematografico.

Già nel lontano 2015, circolavano voci secondo cui Nintendo e Netflix stavano lavorando a una serie live-action di Zelda, che poi non si è mai concretizzata. Tuttavia, il successo del film The Super Mario Bros potrebbe essere stata l’ultima spinta di cui Nintendo aveva bisogno per trasformare in realtà questo nuovo progetto.

Sebbene passerà certamente molto tempo prima che il film arrivi nei cinema, i fan di Zelda possono essere cautamente entusiasti all’idea di vedere un altro classico franchise di Nintendo sul grande schermo.

Un futuro carico di opportunità

I numeri del film di Super Mario avevano già lasciato presagire l’arrivo di un sequel nelle sale o, perché no, anche qualche altro adattamento cinematografico per videogiochi di successo, magari Donkey Kong. Al momento, invece, la scelta è ricaduta su Zelda.