Apple TV Plus, come guardare gratis "Un giorno del Ringraziamento da Charlie Brown"

Il Giorno del ringraziamento è festa nazionale celebrata negli Stati Uniti, in Canada e altre nazioni. Negli USA si celebra il quarto giovedì di novembre e per l’occasione quest’anno Apple permette di vedere gratis il film d’animazione “Un giorno del Ringraziamento da Charlie Brown” su Apple TV+.

Se siete abbonati a Apple TV+ potete ovviamente vederlo in qualunque momento; in alternativa la visione è libera – per un periodo limitato – dal 18 al 19 novembre – per chiunque disponga di un ID Apple.

Il 18 e il 19 novembre chiunque disponga di ID Apple può guardare il film. Se avete un dispositivo Apple (un iPhone, un iPad, un Mac, ecc.) molto probabilmente disponete già un ID Apple; se non l’avete, potete crearne uno avviando l’App Store, individuando un’app gratuita e avviando la procedura di registrazione. Non è obbligatorio indicare una carta di debito, una carta di credito o un altro metodo di pagamento, ma è possibile specificare “Nessuno” alla richiesta di quest’ultima informazione e completare i passaggi.

Il film può essere visto dall’app TV su iPhone, iPad o Mac, sulle smart TV con l’app Apple TV, dal web sul sito tv.apple.com e da qualsiasi Apple TV.

Lo scorso anno Apple ha comprato i diritti per la serie animata dei Peanuts, basata sul fumetto omonimo di Charles M. Schulz e che ha come protagonisti Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy e altri personaggi noti agli amanti della serie.

Su Apple TV+ troviamo anche “Snoopy nello spazio”, serie originale di Peanuts Worldwide e DHX Media, che porta gli spettatori nello spazio insieme a Snoopy, che insegue il sogno di diventare un’astronauta. Snoopy, Charlie Brown e altri personaggi dei Peanuts prendono il comando della stazione spaziale internazionale ed esplorano la luna e lo spazio.

Uno dei nuovi quadranti di watchOS 10 ha come protagonista Snoopy, il simpatico bracchetto e il suo amico Woodstock. I personaggi interagiscono e giocano con le lancette, reagiscono alle condizioni meteo del posto e fanno movimento insieme all’utente quando si allena.

