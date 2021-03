Valve Steam Link ora è disponibile per Mac

Steam Link ora si può usare anche su Mac: la società sviluppatrice Valve ha infatti appena rilasciato la versione per macOS, che si può scaricare direttamente dal Mac App Store. Si chiude così il cerchio delle compatibilità con i dispositivi Apple, ottenute con non poche difficoltà.

Per capire cosa succede oggi bisogna fare un passo indietro, per la precisione fino al maggio del 2018, quando Apple rifiutò l’approvazione dell’app Steam Link per iPhone, iPad e Apple TV. La versione di quei giorni – spiegava il vicepresidente del marketing di Apple, Phil Schiller – violava infatti una serie di linee guida correlate ai contenuti generati dagli utenti, agli acquisti in-app e al codice contenuto nell’applicazione.

Inizialmente Valve pareva inamovibile: il codice dell’app andava bene così perché – dicevano – non era poi così diverso da quello di altre applicazioni che consentivano le funzioni di accesso remoto, mentre Apple, ferma sulla propria posizione, si diceva comunque ben disposta a collaborare per far sì che il catalogo di giochi di Steam potesse essere fruibile da tutti i suoi dispositivi.

Esattamente un anno dopo (era il 16 maggio 2019) le due aziende trovarono la quadra e l’app Steam Link per iOS, iPadOS e tvOS sbarcava sui relativi App Store per permettere agli utenti di scaricarla sui propri dispositivi e sfruttarne tutti i vantaggi. Quel che infatti fa quest’app è tanto semplice quanto utile: trasmettere i videogiochi del catalogo Steam da un dispositivo all’altro. In pratica si può sfruttare la potenza di calcolo di un computer per giocare anche ai titoli più dispendiosi in termini di prestazioni su iPhone e iPad più o meno potenti, con tutti i benefici offerti anche dal collegamento di un controller.

Funziona così: l’utente accende il computer dal quale far girare il videogioco di Steam, quindi lo collega alla rete domestica. A quel punto scarica l’app Steam Link sul dispositivo dal quale intende giocare e lo collega alla stessa rete tramite Ethernet o in alternativa in Wi-Fi, possibilmente alla frequenza 5.0 GHz. Nient’altro: a quel punto il computer principale si prende tutto il carico del gioco, che viene però gestito dall’altro dispositivo meno performante, anche a distanza.

Se si tratta di un iPhone, col vantaggio di agganciarlo a un controller MFi; se è un iPad, col beneficio dello schermo più grande e della sua elevata mobilità; se si tratta di una Apple TV, con la godibilità dello schermo in grande, del divano e magari dell’impianto Home Theatre collegato.

Adesso questa possibilità si estende agli ultimi dispositivi Apple che fino a poche ore fa restavano fuori, ovvero i Mac. A beneficiarne saranno soprattutto i MacBook per via della loro elevata portabilità, ma più in generale tutti i computer Apple, specialmente perché molti dei titoli distribuiti tramite Steam sono spesso compatibili soltanto con la piattaforma Windows.

L’app Steam Link per Mac App Store arriva oggi, in ritardo di quasi due anni dalla versione per gli altri App Store. Non sappiamo se ciò è dovuto dalla pandemia di coronavirus che potrebbe averne rallentato lo sviluppo o se c’erano dietro altri impedimenti simili a quelli che in precedenza hanno generato difformità con le linee guida del negozio.

Poco importa, comunque: l’app adesso c’è, supporta i controller Made For iPhone, è completamente gratuita e si può scaricare direttamente dal Mac App Store. Per funzionare serve almeno macOS in versione High Sierra (10.13) ed è chiaramente necessario che il dispositivo host e quello ricevente si trovino entrambi connessi alla stessa rete. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Valve sono disponibili da qui.