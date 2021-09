Da Belkin la batteria portatile 2 in 1 con MagSafe

Con il sistema MagSafe Apple ha costruito un ottimo caricatore magnetico per la ricarica rapida senza fili degli iPhone (a partire dalla serie 12 in poi), ma Belkin ha fatto quasi di meglio con la sua nuova batteria, prodotto elencato con l’anonima sigla BPD002BTWH.

Si tratta infatti di una batteria portatile da 2.500 mAh al cui interno è integrato il sistema di ricarica MagSafe: ciò fa sì che questo accessorio possa così funzionare sia per la ricarica senza fili in mobilità, semplicemente agganciando la batteria sul dorso di iPhone oppure, collegando la batteria a un alimentatore tramite cavo, diventa in tutto e per tutto anche un caricatore Magsafe da tavolo.

E’ quindi un vero e proprio due-in-uno che si può utilizzare anche in sostituzione del sistema Magsafe di Apple per chi non ha troppa fretta, perché non si limita soltanto a fornire la ricarica senza fili dal comodino di casa e dalla scrivania dell’ufficio, ma anche in qualsiasi altro momento della giornata, specialmente quando non si ha a disposizione una presa elettrica.

La capacità della batteria Belkin con MagSafe è piuttosto limitata e di conseguenza riesce a fornire soltanto una ricarica di qualche decina di punti percentuale in caso di emergenza, inoltre non mette a disposizione la potenza massima del caricatore MagSafe di Apple perché anziché 15 Watt è in grado di massimizzare la potenza fino a 7,5 Watt. Quindi chiaramente non si tratta di una di quelle soluzioni per poter ricaricare più e più volte il telefono alla massima velocità consentita da questo sistema di Apple, ma va considerato piuttosto come un “salvavita” quando ci si trova improvvisamente con la batteria completamente scarica.

Belkin infatti con questo prodotto ha piuttosto puntato a offrire una soluzione compatta e portatile (misura circa 13 x 10 x 2,5 centimetri e pesa intorno ai 150 grammi), da usare nei due modi sopra descritti, in modo da ridurre eventualmente il numero di accessori in casa e avere al contempo una batteria sempre carica e pronta all’uso.

Quando infatti si poggia iPhone sulla batteria per ricaricarlo e contemporaneamente si collega il cavo all’alimentazione, il sistema è in grado di ricaricare insieme sia il telefono che la batteria, sicché nella più comune situazione quotidiana in cui, prima di andare a dormire, si mette iPhone in ricarica tramite questa batteria collegandola però anche all’alimentatore tramite cavo, al risveglio sarà sufficiente staccare il cavetto e infilare la batteria Belkin nella borsa, con la certezza di avere entrambi i dispositivi completamente carichi e pronti per affrontare la giornata.

Per il resto come dicevamo essendoci il sistema MagSafe c’è la garanzia di una ricarica sicura grazie al perfetto allineamento delle bobine di ricarica senza fili tramite i magneti, che mantengono la batteria agganciata saldamente al dorso, anche quando si utilizza il telefono ad esempio mentre si scatta una fotografia durante la ricarica. E in confezione è incluso anche un cavetto con doppia spina USB-C lungo un metro, il che non guasta.

Chi desidera comprare la batteria portatile con Magsafe Belkin BPD002BTWH può acquistarla direttamente su Amazon a 39,99 euro ovvero cinque euro in meno rispetto al caricatore Magsafe di Apple.