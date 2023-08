Nintendo Switch 2 attesa nel 2024

Le voci sulla prossima console Nintendo si rincorrono da diversi anni anzi, da parecchi anni, praticamente da quando è uscita Nintendo Switch: adesso, una nuova anticipazione suggerisce che Nintendo punta al 2024 per il lancio della sua console di prossima generazione.

Secondo le fonti che hanno parlato con VGC, la nuova console potrebbe presentare uno schermo LCD più economico invece di un display di fascia alta, come quello impiegato da Nintendo nella versione OLED di Switch.

Non solo: anche la nuova console continuerà a includere un alloggiamento per inserire le cartucce deo giochi. I dirigenti di Nintendo sperano anche che la finestra di lancio del 2024 garantisca che la console non abbia problemi di produzione e inventario come quelli che hanno afflitto il lancio di Xbox Series S/X e PlayStation 5.

Le vendite di Switch si sono raffreddate di recente, riflettendo così l’anzianità della console e la concorrenza sempre più agguerrita con le più potenti Xbox, PlayStation e soprattutto Steam Deck di Valve, che ricalca un po’ il formato di Nintendo.

Bloomberg ha riferito che Nintendo stava lavorando su una console 4K nel 2020, ma l’azienda ha negato tali affermazioni. Nintendo ha lanciato la versione OLED di Switch nel 2021, ma al di là delle migliorie allo schermo, non ci sono stati altri aggiornamenti hardware o software, rendendolo semplicemente una Switch più luminoso.

Secondo le fonti di VGC, i kit di sviluppo per la nuova console Nintendo sarebbero già nelle mani degli sviluppatori, con Nikkei Asia che segnala che lo sviluppo della nuova console sta “progredendo bene”, anche se non ci sono notizie sulla possibile risoluzione 4K o eventuali miglioramenti allo spazio di archiviazione o della potenza di elaborazione della nuova console.

Il 2023 segna il settimo anno dal lancio dello Switch, periodo già più lungo dei sei anni intercorso tra Wii e Wii U, e più lungo dei cinque anni tra Wii U e Switch.

