Nothing lancia Phone (2a) Plus, stile immutato e maggiore potenza

Nothing sembra inarrestabile. L’azienda tecnologica britannica amplia ancora una volta il ventaglio dei suoi smartphone, proponendo una versione potenziata dell’ultimo Phone (2a). Giusto per restare in scia ad Apple, ha chiamato il nuovo smartphone Phone (2a) Plus. Ecco di che si tratta.

Il nuovo Phone (2a) Plus mantiene i tratti distintivi del precedente Phone (2a), così che a livello estetico il brand mantenga la sua identità. Il nuovo dispositivo è una versione potenziata del Phone (2a), con un chip MediaTek 7350 Pro 5G e fotocamere da 50 MP per migliorare la qualità delle foto.

Con queste caratteristiche, il Phone (2a) Plus offre un’elaborazione del 10% più veloce rispetto al suo predecessore, con una GPU ARM Mali-G610 MC4 a 1,3 GHz per un’esperienza di gioco ancor più dinamica. Inoltre, il dispositivo introduce nuovi widget, inclusa l’integrazione con ChatGPT, per raccogliere notizie e aggiornamenti personalizzati in vari settori.

Progettato per l’intrattenimento, il nuovo chip con tecnologia TSMC 4 nm Gen 2 ha 8 core fino a 3,0 GHz, accompagnato dalla tecnologia Smart Clean di Nothing che mantiene il dispositivo veloce eliminando file inutili, supportata da ottimizzazioni NTFS e RAM Booster per un massimo di 20 GB di RAM effettiva.

Fotocamere

A livello multimediale, il terminale vanta un nuovo triplo sistema di fotocamere da 50 MP, che include un sensore principale con apertura f/1.88, un sensore ultra-wide con campo visivo di 114º e una fotocamera frontale da 50 MP per selfie e videochiamate di alta qualità. L’intero sistema sistema supporta video 4K, stabilizzazione ottica e modalità Azione per riprese fluide anche in movimento.

Quanto a batteria, invece, l Phone (2a) Plus offre una ricarica rapida da 50W, raggiungendo un’autonomia di un giorno in meno di 20 minuti. La batteria da 5000 mAh, promette il produttore, dura fino a due giorni e mantiene oltre il 90% della capacità dopo 1000 cicli di ricarica.

Sul frontale, invece, svetta un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con 1,07 miliardi di colori e luminosità di picco di 1300 nits. Nel complesso, lo schermo ha un rapporto screen-to-body del 91,65% e una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz.

Rimane anche la tipica interfaccia Glyph sul retro, che offre un modo unico di interagire con il dispositivo attraverso schemi luminosi e sonori. Questo sistema, peraltro, si integra con terze parti, illuminando la nuova estetica metallica del dispositivo.

Sarà disponibile a partire dal 3 agosto, per ora al prezzo annunciato di 399 sterline.

Se volete acquistare Phone (2a) è disponibile nei colori Black, Milk e White a partire da 399 euro, con due opzioni di memoria: 8GB/128GB e 12GB/256GB a partire da pagina Amazon dedicata.

