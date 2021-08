Apple prepara l’evento di settembre, gli indizi dal profilo Twitter di Lisa Jackson

Lisa Jackson, vicepresidente per l’ambiente, le politiche e le iniziative sociali di Apple, ha appena cambiato la sua immagine di profilo Twitter, apparentemente mostrando quello che sembra essere il set per la registrazione dell’evento di settembre di Apple. Ecco l’immagine incriminata.

Aggiornata domenica e individuata dallo sviluppatore iOS Noah Evans, l’immagine del profilo dell’account Twitter mostra la Jackson in primo piano, anche se è lo sfondo a suscitare maggiore interesse per gli osservatori del settore.

L’ambientazione per l’immagine estemporanea di Jackson è di un set che appare regolarmente nelle presentazioni degli eventi Apple, costituito da una stanza circolare con cerchi concentrici nel soffitto, vale a dire la lobby dello Steve Jobs Theatre. Lo spazio bianco ha una serie di custodie su ruote, di quelle tipicamente utilizzate per ospitare apparecchiature per trasmissioni o concerti, insieme a luci e altri attrezzature.

L’immagine suggerisce che Jackson stesse registrando la sua parte per uno dei prossimi Apple Events, che attualmente si prevede si terrà a settembre, come di consuetudine. Non è chiaro cosa si stesse registrando in quella occasione, ma dato il ruolo di Jackson, è probabile che sia qualcosa legato alle politiche ambientali di Apple o a qualche iniziativa sociale.

Le indiscrezioni attuali puntano su un doppio evento per Apple, con un elenco dei potenziali prodotti in fase di lancio tra iPhone 13, nuovi AirPods e iPad, oltre ad un MacBook Pro da 14 e un Macbook Pro da 16 pollici, oltre ad Apple Watch Serie 7. Proprio un Apple Watch appare nell’immagine del profilo Twitter della Jackson, anche se è impossibile capire se si tratta del modello prossimo, o di un Apple Watch Series 6 di ultima generazione.