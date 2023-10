Meta contro Apple Vision Pro Apple con un visore più economico controllabile con gesture

Meta pensa già a un successore di Quest 3, il visore da poco presentato, e prende spunta dal Vision Pro di Apple nella corsa che vede vari big del mondo IT puntare sulla Realtà Virtuale.

Il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” riferisce che i piani di marketing di Meta sono cambiati in risposta all’annuncio del Vision Pro di Apple, dispositivo che negli USA dovrebbe essere commercializzato a inizio del prossimo anno.

Meta punta a un dispositivo dai costi ridotti per competere con Apple. Secondo Gurman, che riferisce di avere parlato con dipendenti di Meta, all’interno di quest’ultima c’è preoccupazione per la discesa in campo di Apple. La multinazionale fondata da Mark Zuckerberg avrebbe deciso di spostare l’attenzione dal metaverso, spingendo su usi più pratici, come il Gaming e la produttività, quella che sembra una risposta alle scelte di Apple. Il visore di Apple, almeno sulla carta, promette usi più concreti e pratici rispetto a quanto proposto finora da Meta.

Il prezzo alla portata di tutti

Nella roadmap di Meta c’è un visore, nome in codice “Ventura“, che dovrebbe costare meno rispetto al Quest 3 (quest’ultimo parte da 549,99€) ed essere ancora più comodo da indossare senza sacrificare aspetti quali la risoluzione. Così come il visore di Apple, anche con il futuro visore di Meta l’utente dovrebbe essere in grado di controllare tutto con varie gesture, senza bisogno di ricorrere a controller dedicati.

Apple e Meta hanno finora pensato a target differenti, ma tutte e due le aziende devono pensare a come allargare i rispettivi mercati di riferimento. Gurman, infine, prevede che Apple prima o poi proporrà suoi occhiali AR, realizzando quello che è un obiettivo al quale da tempo aspira il CEO Tim Cook.

Sul nostro sito trovate poi le sezioni di Realtà Virtuale e di Realtà Aumentata per discernere al meglio i due mondi e scoprire cosa possiamo aspettarci da entrambi i fronti nel prossimo futuro.