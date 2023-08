Nuova Lamborghini, teaser annuncia la supercar elettrica

Lamborghini presenterà una novità il 18 agosto. A riferirlo è l’azienda stessa con un tweet su Twitter (o meglio, un post su X) spiegando che “qualcosa di nuovo e davvero emozionante” verrà svelato l’18 agosto.

Il teaser sembra anticipare l’arrivo di una nuova vettura della Casa di Sant’Agata, vettura della quale per ora non sappiamo nulla.

Certamente la data del 18 agosto sarà di rilievo per gli appassionati di auto di lusso e che apprezzano le auto di questo brand. Nell’immagine allegata al post si vede solo la parte superiore della silhouette della nuova vettura.

Something new and truly thrilling is about to be unveiled.​

August 18th. ​

Save the date.​#Lamborghini pic.twitter.com/9NeY5igK7c

— Lamborghini (@Lamborghini) August 14, 2023