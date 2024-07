BananaBin fa svolazzare le mosche intorno al Cestino del Mac per ricordare di svuotarlo

Pubblicità

BananaBin applicazione per ora beta e in quanto tale gratuita, è una “inutility”, una simpatica aggiunta a macOS che tiene conto del numero di elementi presenti nel Cestino del Mac, e quando si supera una determinata soglia mostra delle mosche che svolazzano intorno al Cestino, per ricordare all’utente di svuotarlo.

L’idea è simpatica e l’utente può scegliere quando fare apparire le mosche (non appena si arriva a 10MB oppure a partire da 1GB o 10GB). No distrae l’utente ma è divertente e ricorda di tanto in tanto la necessità di svuotare file e cartelle varie lasciate nel Cestino.

L’applicazione si scarica da qui; è necessario indicare il proprio indirizzo mail (si ricevere un link per lo scaricamento). Per installarla basta copiare l’applicazione BananaBin nella cartella Applicazioni; al primo avvio è necessario consentire l’esecuzione, aprire Impostazioni di Sistema, nella sezione “Privacy e sicurezza” consentire a BananaBin di controllare il computer; è necessario consentire anche l’accesso completo al disco aprendo Impostazioni di SIstema > Privacy e Sicurezza > Accesso completo al disco, e abilitando l’accesso per Bananabin.

Sulla barra dei menu appare una piccola icona dalla quale è possibile richiamare le impostazioni Bananabin, e scegliere se aprire automaticamente o no l’applicazione all’avvio.

Come accennato, l’applicazione è ancora una versione beta (non definitiva) e presenta diversi limiti (es. non tiene conto di file cestinati da iCloud Drive o da volumi di archiviazione esterni) ma di questo lo sviluppatore dovrebbe tenere conto dei prossimi aggiornamenti. Altra limitazione che abbiamo notato è che l’app, almeno per ora, funziona solo sulla Scrivania principale (non tiene conto di desktop virtuali).

La versione finale dovrebbe essere a pagamento ma non sappiamo quanto lo sviluppatore intende chiedere. L’app richiede macOS Sonoma o seguenti e lo sviluppatore sta valutando la compatibilità con macOS Ventura.

Ricordiamo che selezionando dal menu “Finder” la voce “Impostazioni” è possibile selezionare “AVanzate” e da qui attivare/disattivare le voci: “Avvisa prima di svuotare il Cestino” e “Rimuovi automaticamente il Cestino dopo 30 giorni”.