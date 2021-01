Nuovi auricolari anti rumore Soundcore Liberty Air 2 Pro, funzioni e prezzo: solo 129 euro su Amazon

Tra i brand che più sono cresciuti in questi anni nel settore degli auricolari wireless, un posto d’eccezione merita certamente Soundcore, che già in passato ha dato prova di saper proporre all’utenza un ottimo rapporto qualità prezzo. E’ per questo che merita attenzione la presentazione delle Liberty Air 2 Pro, auricolari true wireless che si pongono in diretta competizione con la AirPods Pro di Apple, per via della cancellazione attiva del rumore (ANC) presente.

Non solo, Anker punta tantissimo sulla qualità del suono, anche grazie ai driver da 11 mm. Arriverà a breve sulle nostre pagine la recensione di questi auricolari, che stiamo già provando, e di possiamo anticiparvi prime impressioni positive.

Il nuovo modello ha migliorato l’ANC con modalità progettate per adattarsi a varie situazioni: la modalità trasporto che blocca le frequenze più basse, mentre la modalità interna si focalizza sulla riduzione dei suoni di gamma media, quali possono essere le voci in un ufficio. C’è anche una modalità trasparenza con due livelli di miglioramento del suono ambientale con Anker che evidenzia “qualità di chiamata premium”, grazie alla tecnologia di riduzione del rumore a sei microfoni.

Quanto ad autonomia, le Liberty Air 2 Pro dovrebbero attestarsi a sette ore con ANC disattivato, o sei con la riduzione del rumore accesa. Grazie alla custodia di ricarica, Anker parla di 26 ore totali di autonomia con ANC disattivato, e 21 con ANC attivo, quindi probabilmente stai cercando di ottenere da tre a quattro ricariche complete. Peraltro, la custodia può essere caricata tramite USB-C o in modalità wireless con Qi.

Liberty Air 2 Pro sono già disponibili su Amazon a 129,99 euro in diverse colorazioni.