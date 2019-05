Nuovi MacBook Pro 13″ e 15″ metà 2019, prezzi e dettagli sulle CPU

Apple ha aggiornato il MacBook Pro con processori Intel Core più veloci di ottava e nona generazione, per la prima volta a 8-core. Di seguito alcuni dettagli sulle nuove configurazioni.

Il nuovo modello base da 13″ (2099,00 euro) è offerto con processore Intel Core i5 quad‑core di ottava generazione Core i5-8365 a 2,4GHz (che con Turbo Boost arriva fino a 4,1GHz). La grafica è la Intel Iris Plus Graphics 655, l’unità SSD è da 256GB e il display il Retina con True Tone. In fase di ordine è possibile scegliere come CPU l’Intel Core i7 quad‑core di ottava generazione a 2,8GHz (Turbo Boost fino a 4,7GHz) nota anche come Core i7-8665U – aggiungendo +360,00 euro al prezzo base. La memoria RAM (LPDDR3 a 2133MHz) può essere espansa (solo in fase di ordine) a 16GB aggiungendo 240,00 euro. L’unità SSD parte da 256GB e – in fase di ordine – è possibile selezionare “tagli” da 512GB (+250,00 euro), 1TB (+750,00 euro) e 2TB (+1500,00 euro).

Il nuovo modello da 13″ con Touch Bar e Touch ID e archiviazione 512GB vanta un Processore Intel Core i5 quad‑core di ottava generazione a 2,4GHz (Turbo Boost fino a 4,1GHz), Intel Iris Plus Graphics 655. In fase di ordine è possibile scegliere un processore Intel Core i7 quad‑core di ottava generazione a 2,8GHz (Turbo Boost fino a 4,7GHz) aggiungendo +360 euro. Simile a quanto già scritto sopra le opzioni di configurazioni concernenti RAM e SSD. Questa parte con archiviazione SSD da 512GB ed ha un prezzo di listino di 2349,00 euro.

Il MacBook Pro da 15″ è offerto in due varianti-base. La prima è con processore Intel Core i7 6-core di nona generazione a 2,6GHz (Turbo Boost fino a 4,5GHz) o i7-9750, Radeon Pro 555X con 4GB di memoria GDDR5, 16GB di memoria DDR4 a 2400MHz, Archiviazione SSD da 256GB, Display Retina con True Tone, Touch Bar e Touch ID e Quattro porte Thunderbolt 3. Si parte da 2899,00 euro. In fase di ordine è possibile scegliere un Intel Core i9 8‑core di nona generazione a 2,4GHz (Turbo Boost fino a 5,0GHz) o i9-9980 aggiungendo +360,00 euro. La RAM base (16GB DDR4 a 2400MHz) in fase di ordine può essere portata a 32GB (+480,00 euro). Sul versante grafica si può scegliere tra la Radeon Pro 555X con 4GB di memoria GDDR5 di serie o la Radeon Pro 560X con 4GB di memoria GDDR5. Come SSD si possono scegliere “tagli” da 256GB, 512GB, 1TB, 2TB e 4TB.

Il MacBook Pro da 15″ nella variante con processore Intel Core i9 8-core di nona generazione a 2,3GHz (Turbo Boost fino a 4,8GHz) e archiviazione 512GB parte da 3399,00 euro. In fase di ordine si può scegliere un Intel Core i9 8‑core di nona generazione a 2,4GHz (Turbo Boost fino a 5,0GHz), 16 o 32GB di memoria RAM a DDR4 a 2400MHz (+480,00 euro), archiviazione da 512GB, 1TB, 2TB e 4TB. Sul versante grafica si può selezionare la Radeon Pro 560X con 4GB di memoria GDDR5 (opzione di default), Radeon Pro Vega 16 con 4GB di memoria HBM2 (+300,00 euro) o Radeon Pro Vega 20 con 4GB di memoria HBM2 (+420,00 euro rispetto al prezzo base).

Per i costi dettagliati delle configurazioni dei nuovi MacBook Pro vi rimandiamo alla relativa pagina di Apple Store online.