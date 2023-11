NVIDIA produrrà chip AI meno potenti per evitare embarghi contro la Cina

NVIDIA sembra essere determinata a non perdere l’accesso al massiccio mercato dei chip per l’intelligenza artificiale in Cina. Secondo The Wall Street Journal e Reuters, l’azienda starebbe sviluppando tre nuovi chip per l’intelligenza artificiale appositamente pensati per il mercato cinese, in modo da non violare le ultime restrizioni sulle esportazioni negli Stati Uniti.

Lo scorso anno, il governo statunitense ha comunicato al produttore di chip che avrebbe limitato l’esportazione di chip informatici destinati a supercomputer e applicazioni di intelligenza artificiale in Russia e Cina a causa di preoccupazioni che i componenti potessero essere utilizzati a fini militari. Questa restrizione ha impedito a NVIDIA di vendere alcuni chip A100 e H100 nel paese, quindi ha progettato i chip A800 e H800 appositamente per il mercato cinese.

Tuttavia, il governo statunitense ha recentemente emesso un nuovo insieme di restrizioni che limita la potenza di calcolo di un chip quando è destinato all’esportazione verso i paesi sopra menzionati. I chip A800 e H800 non sono più idonei all’esportazione secondo le nuove regole, insieme ad altri prodotti NVIDIA, tra cui la GPU per consumatori RTX 4090 di fascia alta. Alcuni rapporti suggeriscono addirittura che l’azienda potrebbe cancellare ordini di chip avanzati in Cina per un valore superiore a 5 miliardi di dollari.

I nuovi chip NVIDIA per la Cina

I nuovi chip destinati al mercato cinese si chiamerebbero HGX H20, L20 e L2, in base alle specifiche inviate ai distributori. Mentre l’H20 dovrebbe essere il modello più potente dei tre, nessuno di essi supera la soglia di potenza di calcolo stabilita dalle nuove regole di esportazione del governo statunitense. Ciò significa che i clienti che li utilizzano per applicazioni di intelligenza artificiale potrebbero aver bisogno di più chip rispetto a quelli necessari se avessero accesso a modelli di fascia superiore.

Aziende cinesi, tra cui Baidu, Huawei, Xiaomi e Oppo, hanno già iniziato a progettare i propri semiconduttori in preparazione a un possibile futuro in cui non potranno più importare chip dagli Stati Uniti e da altri paesi. Tuttavia, i vecchi clienti di NVIDIA potrebbero preferire continuare a utilizzare i componenti dell’azienda, grazie alla sua reputazione e al suo software, che secondo The Journal è uno dei più robusti per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

NVIDIA, secondo la fonte, potrebbe annunciare i nuovi chip già il 16 novembre e iniziare a venderli entro la fine dell’anno.