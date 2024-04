Meno di 6 euro per il caricatore wireless portatile per Apple Watch

Se volete un pad di ricarica portatile per Apple Watch, che costi veramente poco, ecco l’offerta che stavate aspettando. Quello che vi segnaliamo a questo indirizzo costa meno di 6 euro.

Davvero piccolo nelle dimensioni, così da essere trasportato ovunque, anche nella tasca di un qualsiasi pantalone, questo caricabatterie è compatibile sia con ingresso di ricarica USB-C, sia con porta Lightning. Il funzionamento è presto detto: dopo aver collegato l’alimentazione è sufficiente adagiare Apple Watch sul pad per avviare la ricarica.

Nonostante le sue piccole dimensioni e, nonostante non si tratti di caricatore ufficiale, è in grado di ricaricare velocemente Apple Watch, fornendo una ricarica completa in circa 2 ore e mezza.

Come già anticipato, si tratta di un caricatore che potrà essere utilizzato sia con cavi USB-C, sia con cavi Lightning, dunque universale. Lo si potrà collegare, ad esempio, alla porta USB di un PC o portatile, di un Mac o Macbook, così come anche all’accendi sigari dell’autovettura.

Davvero piccolo nelle dimensioni, permette anche di alloggiare un gancio per zaini, grazie all’incavo presente in uno degli angoli. Misura esattamente 9,3 mm di spessore, come un lato di 30mm.

Naturalmente, offre la massima compatibilità con gli Apple Watch, in grado di ricaricare praticamente tutti quelli in commercio. E’ disponibile in tantissimi colorazioni, dal rosso al verde, dal blu al bianco, dal nero all’oro.

Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo a meno di 6 euro. Ricordiamo che tra i metodi di acquisto vi è anche PayPal che permette di essere tutelati nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto con le spedizioni.