Offerta eBay Xiaomi Redmi Note 9 Pro, acquistatelo a 186,99 con codice sconto

Proprio in concomitanza con le feste natalizie eBay lancia uno sconto su centinaia di prodotti Xiaomi, smartphone inclusi, che vi consentiranno di risparmiare fino a 50 euro sul vostro acquisto. Tra le tante offerte, oggi vi segnaliamo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, che per rapporto qualità prezzo non ha eguali, soprattutto adesso che lo si acquista a 186,99 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

La serie Redmi Note è ben nota per offrire un ottimo rapporto qualità prezzo, a partire dal versante multimediale. Redmi Note 9 pro è caratterizzato da configurazione quad camera nella parte posteriore, con l’obiettivo principale da 64MP, affiancato da un obiettivo ultra grandangolare da 8MP, che consente di ottenere immagini di gruppo di grandi dimensioni senza compromessi. Ancora, a bordo si trova anche il sensore con obiettivo macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP per gli effetti bokeh.

All’interno trova spazio il processore Snapdragon 720G con clock fino a 2,3GHz e, tra le chicche, anche un nuovo motore a vibrazione lineare sull’asse Z per un’esperienza utente più equilibrata. La vibrazione lineare sull’asse Z crea 120 effetti di vibrazione a seconda dell’azione dell’utente, incluse diverse vibrazioni per foto, screenshot, notifiche, impostazioni dell’orologio e altro ancora. Redmi Note 9 Pro è dotato di un DotDisplay da 6,67 pollici senza notch e un sensore per le impronte digitali montato lateralmente.

Nella parte anteriore, Redmi Note 9 Pro sfoggia una fotocamera in-display da 16MP, con una nuova modalità selfie in slow motion, che cattura video divertenti al rallentatore, perfetti per i social media.

Altra caratteristica di spessore dei due dispositivi è la batteria. Redmi Note 9 Pro è dotato di una batteria da 5020mAh che consente fino a due giorni di autonomia, con supporto alla ricarica rapida da 30W che con il caricabatteria da 33W in dotazione può ricaricare fino al 57% in soli 30 minuti.

Nella versione più potente, quella con 6 GB di RAM e 128 di memoria interna, si acquista a 186,99 euro, acquistandolo da questo indirizzo, e aggiungendo il codice sconto PITMIXMAS2020 nel carrello.

Per altre offerte cn lo stesso codice sconto, non vi resta che cliccare qui.