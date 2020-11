Mopoint, il caricabatterie GaN 100W più piccolo al mondo è su Kickstarter

Dopo aver finanziato con successo Mopoint 65W ad agosto scorso, la società presenta adesso il caricabatterie GaN da 100W più piccolo al mondo, che in grandezza risulta essere metà iPhone 12 mini, giusto per avere un termine di paragone.

Mopoint, ovviamente, sfrutta il fatto che nella confezione di nuovo iPhone 12 non vi sia alcun carica batteria, e così ne presenta uno da 100W con dimensioni davvero ridotte, in grado di ricaricare qualsiasi iPhone 12 alla massima potenza. Offre 3 porte USB-C e 1 porta USB-A, con supporto Power Delivery 3.0 per le prime e Quick Charge 3.0 per la seconda.

E’ in grado di ricaricare 4 dispositivi contemporaneamente, anche grazie all’impiego della più recente tecnologia al nitruro di gallio (GaN). Mopoint 100W utilizza il circuito integrato di alimentazione PI GaN Fast INN3379C leader del settore per miniaturizzare componenti e PCBA. Il nuovo materiale semiconduttore al nitruro di gallio peremtte di creare dispositivi di alimentazione che possono funzionare a tensioni e frequenze di commutazione più elevate, il che si traduce in alta efficienza.

Nella confezione saranno forniti convertitori di pin UK, EU, AU, così da risultare un accessorio geograficamente universale, ricordando anche che Mopoint 100 W supporta la tensione universale 100-240 V

Mopoint, ricorda all’interno della pagina Kickstarter, ha dedicato più di un anno alla progettazione del circuito EE e del firmware per utilizzare appieno il PI GaN Power IC per una maggiore efficienza e una migliore affidabilità. Ha dimensioni davvero ridotte, pari a 63 x 63 x 30,5 mm, con un peso di 200 grammi.

La prima uscita USB-C1 a 100 W max, garantisce potenze di erogazione PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20/5 A, PPS 3,3 V-16 V/5A. La seconda USB-C2, sempre 100 W, offre ricarica con support PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20/5 A, PPS 3,3 V-16V/5A, mentre la terza, 20W massimo, PD 5V/3A, 9V/ 2,22 A, 12 V/1,66A. La porta USB-A1, invece, fornisce un massimo di 18 W, a 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A. In pratica è possibile ricaricare iPhone, iPad, MacBook Pro 16″ e anche un altro dispositivo tutti in contemporanea senza problemi.

Su Kickstarter è possibile aggiudicarsi una unità con sconto del 50% a partire da 49 dollari, con le prime spedizioni che inizieranno a gennaio 2021. Per saperne di più, e acquistarne uno, cliccate direttamente a questo indirizzo.