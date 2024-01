Xiaomi Redmi Note 13 Series, cinque terminali per ogni esigenza

I numeri non sono tutto, ma 338 milioni di smartphone venduti nei primi 10 anni di storia della famiglia Redmi Note di Xiaomi ne confermano il successo planetario: il traguardo è celebrato a inizio 2024 con il lancio della nuova famiglia Redmi Note 13 e 13 Pro composta da ben cinque modelli: il top di gamma Redmi Note 13 Pro+ 5G, Note 13 Pro 5G e Note 13 Pro a cui si affiancano i modelli meno costosi Redmi Note 13 5G e Note 13.

Il ventaglio spalma cinque modelli in altrettante fasce di prezzo con specifiche e funzioni che si adattano a qualsiasi utente ed esigenza.

Redmi Note 13 Pro+ e 13 Pro 5G

Per la prima volta lo schermo curvo ai lati approda nella gamma Redmi Note solo nel modello 13 Pro+ 5G: insieme alle cornici super ridotte intorno al display e al sottile profilo dello chassis, il terminale offre aspetto e sensazioni all’impugnatura identici a quelli dei top di gamma più costosi.

La missione di Redmi è quella di portare design e prestazioni dei modelli top nella fascia media di prezzo: tutti i terminali offrono uno schermo da 6,7” con risoluzione e tecnologie diverse in base al modello. In Redmi Note 13 Pro+ e 13 Pro 5G troviamo il pannello migliore con risoluzione 1.5K AMOLED da 2.712 x 1.220 pixel con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Un lungo elenco di specifiche assicura una visione di qualità per giochi, app e navigazione, video, foto e qualsiasi altro impiego: la luminosità arriva fino a 1800 nits, profondità colore a 12bit, contrasto di cinque milioni a uno, supporto gamma cromatica estesa DCI-P3 e Dolby Vision con certificazioni per bassa emissione di luce blu e Flicker Free.

Il costruttore ha rinforzato il telaio che ora è anche certificato IP68 per la resistenza contro acqua e polvere: la tecnologia Wet Touch migliora l’uso dello schermo touch e del terminale anche sotto la pioggia. Grazie al processore principale Dimensity 7200 Ultra di MediaTek il costruttore dichiara un aumento del 59% delle prestazioni rispetto al modello precedente.

Notevole il comparto fotografico con sensore principale da ben 200 MP con zoom ottico fino a 4X senza perdita di qualità e stabilizzazione ottica delle immagini OIS. L’hardware Samsung Isocell HP3 è sfruttato dagli algoritmi Xiaomi Immaging Engine per offrire foto e dettagli di qualità in ogni condizione di luce. Le altre due fotocamere sono ultrawide da 8MP, macro da 2 MP infine 16 MP quella frontale.

Redmi Note 13 Pro 5G

Come visto lo stesso display lo ritroviamo nel modello Note 13 Pro 5G solo non curvo ai lati, anche il comparto fotocamere è identico. Per contenere il prezzo in questo modello cambia il chip principale, Snapdragon 7s Gen 2 e anche l’alimentazione. Il modello top con batteria da 5.000 mAh ricarica fino a 120W con HyperCharge, invece nel modello non plus la batteria è da 5.100 mAh con ricarica fino a 67W: in entrambi i casi l’alimentatore incluso nella confezione supporta la ricarica veloce.

Redmi note 13 5G

Per gli utenti disposti ad accettare specifiche leggermente meno spinte per un prezzo più abbordabile, Redmi Note 13 e la versione 5G mette a disposizione fotocamera principale da 108 MP e ampio schermo AMOLED da 6,67” con risoluzione FHD+ e aggiornamento fino a 120Hz.

Per questi modelli la certificazione si abbassa a IP54 per la resistenza alla polvere e schizzi d’acqua. In Redmi Note 13 5G troviamo il chip principale Dimensity 6080 costruito con processo a 6 nanometri. Anche qui troviamo una generosa batteria da 5.000 mAh con ricarica fino a 33W e alimentatore incluso nella confezione.

Redmi Note 13 Series, disponibilità e prezzi

I terminali della nuova Redmi Note 13 Series sono disponibile nei negozi mi e Xiaomi store online, oltre che nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon:

Redmi Note 13 Pro+ 5G è disponibile nei colori Midnight Black, Moonlight White e Aurora Purple, e in due varianti di memoria: 12GB + 512GB a partire da 499,90€ oppure 8GB + 256GB a partire da 469,90€

Redmi Note 13 Pro 5G, nei colori Midnight Black, Ocean Teal e Aurora Purple, è disponibile in due varianti: 12GB + 512GB a partire da 449,90€ oppure 8GB + 256GB a partire da 399,90€

Redmi Note 13 Pro 4G è acquistabile nei colori Midnight Black, Lavender Purple e Forest Green, e in tre configurazioni: 12GB + 512GB a partire da 399,90€, 8GB + 256GB a partire da 349,90€ infine 8GB + 128GB a partire da 329,90€

Redmi Note 13 5G è disponibile nei colori Graphite Black, Ocean Teal e Arctic White, e in due varianti: 8GB + 256GB a partire da 299,90€, 6GB + 128GB a partire da 279,90€

Redmi Note 13 è in vendita nelle colorazioni Midnight Black, Mint Green, Ice Blue, in tre configurazioni: 8GB + 256GB a partire da 249,90€, 8GB + 128GB a partire da 229,90€, 6GB + 128GB a partire da 199,90€.

La scorsa settimana il gruppo Xiaomi ha presentato gli smartphone POCO X6 Pro, X6 e M6 Pro per utenti che richiedono prestazioni top ma con budget ancora più contenuto.