Disintossicatevi dallo smartphone con la cassaforte temporizzata in sconto

Lo smartphone vi ruba la vita: inutile contraddire questa affermazione perché se vi fermate un attimo a pensare a quanto tempo passate davanti al suo schermo, allora vi renderete conto di quel che significa sopravvivere in questa epoca in cui esistere senza questi dispositivi è ormai quasi impossibile. Ma possiamo riprenderci almeno un po’ del nostro tempo facendoci aiutare dall’accessorio attualmente in sconto a soli 12,38 €.

Con lo smartphone d’altronde non solo ci intratteniamo ma comunichiamo, tanto che ormai il telefono fisso in casa quasi non esiste più. Lo usiamo anche per informarci, e sono sempre meno le persone che accendono la TV o comprano il giornale.

Lo usiamo anche per gli acquisti online e in un futuro neppure troppo lontano sostituirà definitivamente la moneta contante anche nei negozi e in tutte le altre occasioni in cui c’è da portare a termine un pagamento.

Anno dopo anno aumentano le cose che possiamo fare con lo smartphone e, parallelamente, il tempo che passiamo davanti al suo schermo. Un danno non solo per la vista ma anche per la nostra stessa esistenza, perché quando arriverà il giorno in cui tireremo le somme, soltanto allora forse ci accorgeremo dei momenti e delle occasioni perse che non torneranno più.

Qualcuno forse ricorderà l’appello del presidente uruguaiano Pepe Mujica, quel video di 45 secondi in cui era condensato un pensiero apparentemente banale ma, per il mondo in cui viviamo oggi, di una saggezza incredibile, quando diceva che «abbiamo inventato una montagna di consumi superflui. E viviamo comprando e buttando…ma l’unica cosa che non si può comprare è la vita. La vita si consuma. Ed è da miserabili consumare la vita per perdere la libertà».

Così, se siete di questo avviso, potete aiutarvi a riprendervi un po’ di tempo da vivere in famiglia o anche soltanto per voi stessi con la cassetta di sicurezza a misura di smartphone attualmente in sconto.

Si tratta di una scatola elettronica grande circa 21 x 10 x 2 centimetri all’interno della quale andrete a “dimenticare” il vostro telefono. Per quanto tempo lo decidete voi impostando il timer, durante il quale vi sarà impossibile aprirla salvo casi di emergenza attraverso l’apposito pulsante.

Nel frattempo il telefono può essere ricaricato così da averlo pronto ed al massimo della sua efficienza quando il timer sarà scaduto.

Tenete solo conto di queste misure, ovvero 16,6 x 8,5 x 1,4 centimetri, che sono quelle interne: se il vostro telefono ci rientra, allora potrete utilizzare questo dispositivo senza problemi.

invece di 61,27 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 79% andando a spendere soltanto 12,38 €.

